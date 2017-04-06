Görme engelli milli sporcu hayatını kaybetti





ANTALYA (AA) - Görme engelliler halterde Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan milli sporcu Cenk Yanık, Antalya'da yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Dutlubahçe Mahallesi'nde oturan Cenk Yanık (39), gece evinde rahatsızlandı. Eşi Zeliha Yanık tarafından haber verilen sağlık ekiplerince evde ilk müdahalesi yapılan Yanık, kaldırıldığı Lara Anadolu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yanık'ın naaşı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

Zeliha Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin gece bir anda fenalaştığını belirterek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi. Eşinin, kullandığı bir ilaç nedeniyle kalp krizi geçirdiğinin tahmin edildiğini anlatan Yanık, "Eşimin hiç kalp problemi yoktu. Spor yapan bir insandı. Her şey nasıl oldu anlayamadık." diye konuştu.

Cenk Yanık, iki kız çocuğu babasıydı.





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Cenk Yanık, 9 yaşında babasının çalıştığı fabrikanın 3. katından düşmüş, başına aldığı darbeyle sağ gözünde körlük, sol gözünde ise görme kaybı oluşmuştu.

Görme engeline rağmen kungfu sporunda 3 yıl üst üste küçüklerde Türkiye şampiyonu olmayı başaran Yanık, aynı zamanda futbolda Zeytinburnuspor'un da altyapısında oynamıştı.

Yanık, ilerleyen yıllarda sol gözündeki görme kaybının artması sonucu bu sporu bırakmıştı. Beş yıl önce antrenör Ekrem Celil tarafından halter sporuna kazandırılan Yanık, görme engelliler halterde B2 kategorisinde, Türkiye, Avrupa şampiyonlukları ile dünya ikinciliği ve üçüncülüğü elde etmişti.

Cenk Yanık, geçtiğimiz yaz Antalya'nın Alanya ilçesinde Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda kaldırdığı 200 kiloyla ikinci olmayı başarmıştı.