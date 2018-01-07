Görme engelli öğrenciden

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ - Üsküdar İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 10 yaşındaki görme engelli Yunus Emre Çelikbaş, görme engelliler için kabartma alfabeyle "İman ve Namaz İlmihali" hazırladı. Ücretsiz olarak görme engelliler okullarına gönderilen ilmihal, gelecekte kitap haline getirilerek tüm Türkiye'deki ihtiyacı olan okullara gönderilecek.

Doğuştan görme engelli olarak işçi baba ve ev hanımı annenin 2 çocukları olarak İstanbul'da dünyaya gelen Çelikbaş, Üsküdar İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıfta okuyor.

"İyilik Düşün İyilik Yap" projesi kapsamında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Abdulkerim Varıcı ile görme engelliler için kabartma alfabeyle hazırlanmış 41 sayfalık "İman ve Namaz İlmihali" hazırlayan Çelikbaş, İslamiyet ile ilgili bilgilerin yer aldığı ilmihalde, "İmanın şartları", "Allah'a iman", "Allah'ın sıfatları", "İslam'ın şartları", "Kader ve kazaya iman", "Namaz, namaz dışındaki farzlar", "Namazın kılınışı" bölümleri yer alıyor.

- "Okul ve toplum içinde görme engelli öğrencilerin de var olması gerekiyor"



Çalışmasıyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Çelikbaş, okulda derslerinin çok iyi olduğunu, gelecekte bilgisayar mühendisi olmak istediğini anlattı.

Okula özel bastonla annesiyle yürüyerek geldiğini söyleyen hobileri arasında yüzme ve kemençe çalma olduğunu dile getiren Çelikbaş, okulunda engelliler için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Çelikbaş, okul giriş çıkışlarında engelliler için uygun koşulların olduğunu belirterek, "Okula gelirken yerde kabartmalı bir yol var, okul içinde de kabartma yolları takip ederek sınıflara girebiliyoruz. Asansörde tuşlar kabartmalı, kaçıncı kata çıktığımızı anlayabiliyoruz. Görme engelli arkadaşlarım da evlerinde oturmasınlar, bol bol kitap okusunlar. Bastonla dışarıda gezebilirler. Okul ve toplum içinde görme engelli öğrencilerin de var olması gerekiyor." diye konuştu.

"İyilik Düşün İyilik Yap" projesi için ilmihal hazırlama sürecini de anlatan Çelikbaş, "İlmihalde konuları hocam belirledi, ben de yazdım. İlmihal için her gün 1 saat çalıştım. İlmihalden görme engelli öğrenciler namaz kılmayı ve İslamiyet'le ilgili bilgi öğreniyor. İman bölümü de mevcut. Kitap için görme engelliler alfabesi, Braille alfabesi kullandım. Okullardaki tüm görme engelli arkadaşlarımızın ilmihali okumalarını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

- "Daha önce hiç yapılmamış bir şey yaptık"



Üsküdar İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Abdulkerim Varıcı da ilmihalin daha önce görme engelliler için yapılmayan bir çalışma olduğunu ifade ederek, kitapçığın 2 ayda hazırlandığını belirtti.

Varıcı, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı ile Deniz Feneri Derneğinin ortak protokolüyle hazırlanan "İyilik Düşün ve İyilik Yap" proje yarışmasını görünce iyilik olarak ne yapabileceğimizi düşündük. Öğrencim Yunus'la yaptığımız sohbetlerde de bu alanda bir boşluk olduğunu görmüştük. Böyle bir "İman ve Namaz İlmihali" hazırlayalım dedik. Yarışma sonuçları 2 Nisan'da açıklanacak. İddialıyız. Daha önce hiç yapılmamış bir şey yaptık. İlmihalle ilgili konuları belirledikten sonra, öğrencim Yunus 'ben yazarım' dedi. Ben söyledim, o yazdı. İlmihalde temel iman konuları yer alıyor. Namazın kılınışı ve tarifini değişik bir sistemle, her namazı rekat rekat hazırladık. Kabartma alfabeyle hazırlandı. Görme engelli öğrencilerimiz çok kolay ve pratik biçimde yararlanabilirler. İlmihali şu an 20 adet bastırdık. Üsküdar Türkan Sabancı Görme Engelliler Okuluyla protokolümüz var. Onlar için 70 tane bastırmaya devam ediyoruz. Üsküdar Belediyesi bu konuyla ilgileniyor. Belediye de binlerce adet bastırıp tüm Türkiye'ye inşallah dağıtacak."