Görme engelli öğrencilerin gönüllü öğretmeni

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de emekli tarih öğretmeni Mürşit Gündüz Özsoy, görme engellilere gönüllü öğretmenlik yaparak onların geleceğini aydınlatmak istiyor.

Daha önce görev yaptığı İzmir Kız Lisesi'ndeki görme engelli iki öğrencisinden etkilenen 62 yaşındaki Özsoy, 4 yıl önce emekli oldu ve kendini engellilere adadı.

Atatürk İl Halk Kütüphanesi Engelliler Bölümü'nde gönüllü hizmet veren Özsoy, burada Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ve üniversite sınavına hazırlanan yaklaşık 20 görme engellinin geleceğini aydınlatmak için çalışıyor.

Haftanın iki günü görme engelli öğrencilerine ders veren Özsoy, sınıfın kapısında bekleyerek öğrencilerini tek tek karşılıyor ve "Hoş geldiniz" diyor.

Kurs dışında da öğrencilerini yalnız bırakmayan Özsoy, onlarla beraber gezilere ve çeşitli sosyal aktivitelere katılarak görme engellilerin sosyalleşmesine katkı sağlıyor.

Görme engellilerin azminden etkilenen Özsoy, bir yandan Braille alfabesi öğrenmek için çalışırken diğer yandan da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'ne kayıt yaptırarak eğitim alıyor.

En büyük hayali, onların meslek sahibi olması

Mürşit Gündüz Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini aktif olarak sürdürürken engelli öğrencilerinden etkilendiğini ve kendisini görme engellilere adadığını belirtti.

Görme engellilerin meslek sahibi olması için mücadele verdiğini anlatan Özsoy, "Hayatımın en güzel günlerini görme engelli öğrencilerimle geçiriyorum. En mutlu olduğum zaman, onların devlet kurumunda memur olmaya başladığı ya da üniversite sınavında başarılı olup eğitim görmeye başladığı zamanlar." dedi.

Öğrencilerinin daha iyi öğrenebilmesi için farklı teknikler denediğini aktaran Özsoy, şöyle devam etti:

"Kendimi onların yerine koyarak dersleri anlatıyorum. Daha önce akılda kalması için tahtaya şekiller çizerek anlatırdım. Şimdi onların kafasında A4 kağıtları oluşturdum. Kafamızda şemalar yapıyoruz. Arkadaşlarımın daha iyi anlaması için tahtadaki görselliği kafalarda görselliğe dönüştürdüm. Bir konuyu söyleyince akıllarına o şema ve A4 kağıda geliyor, daha başarılı oluyorlar."

Hayatının sonuna kadar görme engelliler için ders vermeye devam edeceğini ifade eden Özsoy, herkesin bu kurslarda engellilere destek olabileceğine dikkati çekerek "Ben bir kişiyim, okyanusta bir damla suyum. Bu suyun çoğalması lazım. Burada engellilere destek olmak için öğretmen olmaya gerek yok. Ev hanımları da gelip gönüllü okuyucu olabilir, hayatına dokunur." diye konuştu.

"Tarih derslerini sevmeye başladım"

Görme engelli 25 yaşındaki Sertaç Sezer, üç yıldan bu yana Atatürk İl Halk Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü'nde EKPSS'ye hazırlandığını, Özsoy'un ders anlatma tekniklerinin çok işine yaradığını dile getirerek şunları söyledi:

"Derslerimiz çok güzel geçiyor. Bize hocamız dersleri şematik anlatıyor, bu sayede aklımızda kalıyor. Test çözüyorum çok katkısı oluyor. 2 yıl önceki EKPSS'de 75 puan aldım, bu seneki hedefim sınavdan 90 puan almak."

Ekrem Elçi ise Özsoy sayesinde tarih dersini sevmeye başladığını, onu sadece bir öğretmen olarak değil ailelerinden biri olarak gördüklerini, düzenlediği organizasyonlar sayesinde sosyalleştiklerini kaydetti.

Halil Karali de "O çok iyi bir insan ve öğretmen. Ben de onun gibi tarih öğretmeni olup görme engelli arkadaşlarıma ders vermek istiyorum." şeklinde konuştu.