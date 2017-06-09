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Görme engelli öğrencilerin karne sevinci

- Gaziantep Gap Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu öğrencileri için karne töreni düzenlendi

Görme engelli öğrencilerin karne sevinci

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Gap Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu öğrencileri, karne sevinci yaşadı.

Okulun spor salonundaki karne töreninde konuşan Gap Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Yıldız, okul idaresi olarak el birliğiyle öğrencilere en iyiyi, doğruyu ve güzeli vermeye çalıştıklarını söyledi.

Her insanın bir değer olduğu inancıyla çocukların yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmeye gayret ettiklerini dile getiren Yıldız, bireylerin gizli kalan yeteneklerinin israf olacağı düşüncesiyle hareket ettiklerini belirtti.

Mehmet Yıldız, öğrencilerden sürekli okumalarını isteyerek, şöyle devam etti:

"Kendinizi çağın gerisinde bırakmayın. Bilginin en doğru yol olduğu bilincinde olun. Kendiniz ve başkalarıyla yarışın. Kendi mutluluğunuzla yetinmeyin. Toplumun mutluluğu için de çalışın. Birbirinizi sevin ve paylaşmayı bilin. Araştırıcı ve özgün olun. Fikirlerinizi demokratik zeminlerde tartışın. Başkalarının fikirlerine saygılı olun. Kendinize güvenin, zira güvensizlik insanı başarısız kılar. Vatanınızı ve milletinizi sevin ve yükselmesi için çalışın. Bulunduğunuz her yerde sevgiyi, kardeşliği ve barışı yeşertin. Sizleri güzel ve yararlı işlerde görmek emeğimizin semeresi olacaktır."

Yıldız, daha sonra okul birincisi Yunus Emre Kiraz'a çeyrek altın verdi.

Törende, bilgi yarışmalarında derece alanlara müzikçalar hediye edildi.

Okul Aile Birliği Başkanı Sema Dökücü ve Başkan Yardımcısı Halil Arin'e plaket sunulan tören, İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle sona erdi.

Öte yandan dersliklerde öğretmenler, öğrencilere hem normal hem de braille alfabesiyle hazırlanmış karnelerini verdi.

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