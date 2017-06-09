Görme engelli öğrencinin karne sevinci

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde görme engelli lise öğrencisi Selim Demirci, karne sevinci yaşadı.

Alaplı İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi görme engelli Selim Demirci, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için hazırlanan "Destek Eğitim Odası"nda branş öğretmenleri sayesinde 3 yılda Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumasını öğrendi.

2016-2017 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasın ardından karnesini Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu'nun elinden alan Demirci, Kur'an-ı Kerim okumayı çok sevdiğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim okumasını geliştirmek için yaz aylarında açılan Kur'an kurslarına katılmak istediğini ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 8 yıl İstanbul'da görme engelliler okulunda okuduktan sonra mezun oldum. Sonra Alaplı'da liseye başladım. Okulda özel eğitim sınıfında aldığım eğitim sayesinde Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumasını öğrendim. Kendimi biraz daha geliştirmek istiyorum. En büyük hedefim iyi bir edebiyatçı olmak. Bu doğrultuda üniversiteye hazırlanacağım. Okulda arkadaş çevrem çok iyi, hepsi bana yardımcı oluyorlar. Görme engelli arkadaşlarımızın mutlaka Kur'an öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Kur'an çok önemlidir. Bizlere doğru yolu gösteriyor. Ben okumaktan dolayı çok mutlu oluyorum. İyi ki Kur'an-ı Kerim öğrenmişim."

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan projenin görme engelli Selim Demirci için faydalı olduğunu belirterek, "Okulumuzda görme engelli öğrencimiz için özel eğitim alt sınıfı açtık. Öğrencimiz Selim, bu sınıfta aldığı eğitim sayesinde Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumasını öğrendi. Çok güzel okuyor. Biz kendisini çok seviyoruz." dedi.