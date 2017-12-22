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Görme engelli öğretmen CHP Denizli İl Başkanı adayı oldu

- Görme engelli Ermiş: - "Ben karanlıkların adamıyım, görmeden yaptıklarım bunun kanıtıdır"

Görme engelli öğretmen CHP Denizli İl Başkanı adayı oldu

DENİZLİ (AA) - Görme engelli emekli öğretmen Azmi Ermiş, CHP Denizli İl Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Ermiş, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, CHP'de siyasete ilk olarak gençlik kollarında sekreter olarak başladığını belirtti.

Denizli'de Altı Nokta Körler Derneği şubesini kurduğunu, sosyal projelerde yer aldığına değinen Ermiş, görme engelli olarak 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde 7. sıradan milletvekili adayı olduğunu ifade etti.

Ermiş, "30 Aralık'ta yapılacak CHP Denizli İl Kongresi'nde partinin ilk görme engelli adayı olarak il başkanlığına adayım. Azmi Ermiş, il başkanı olursa Denizli bizi konuşacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni alacağız. Aday olan arkadaşlarımdan daha fazla oy alacağıma inanıyorum. Ben karanlıkların adamıyım, görmeden yaptıklarım bunun kanıtıdır." dedi.


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Azmi ErmişCHPDenizli
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