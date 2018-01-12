Görme engelli santral memuru ezberinde 2 bin numara tutuyor

ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da bir hastanede santral memuru olarak görev yapan görme engelli Orkun Kurt, engeline rağmen çalışkanlığı ile takdir topluyor.

Hiç görmeyen 4 çocuk babası Kurt, 16 yıl önce başladığı santral memurluğu görevini başarıyla yürütüyor.

Doğuştan miyop ve katarakt olan daha sonra gözünde retina yırtılması meydana gelen Kurt, geçirdiği 7 ameliyata rağmen görme yetisini yitirdi.

Yaşama küsmeyen 46 yaşındaki Kurt, azmedip 2002 yılında girdiği sınavda başarılı olarak Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde santral memuru olarak çalışmaya başladı.

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelinin çalışmasına engel olmadığını söyledi. Doğuştan katarak ve miyop olduğunu ve geçirdiği ameliyatın ardından yüzde 14 oranında görmeye başladığını, ardından 1998 yılında retina yırtılması nedeniyle görme yetisini tamamen kaybettiğini anlatan Kurt, engelli nedeniyle en büyüğü 11,5 en küçüğü de 1 yaşında olan çocuklarının yüzlerini hiç görmediğini aktardı.

Kurt, engeline rağmen hayatta mücadele etmekten hiç vazgeçmediğini ve ailesinin geçimini sağlayabilmek için 2002 yılında memurluk sınavına girdiğini ve azmedip kazandığını belirtti.

Sınavın ardından Adana Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde santral memuru olarak göreve başladığını dile getiren Kurt, şöyle devam etti:

"İlk telefon başına geçtiğimde çok korktum ve zorlandım. Çünkü bu konuda hiçbir bilgim ve eğitimim yoktu. İlk başlarda zorlansam da yılmadım ve azmimle mücadele ederek işi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. İlk işe girdiğimde insanlar kabullenmek istemediler. 'Bu işi yapamaz, beceremez, aklında tutamaz.' dediler. Ben de zorlandım, eğitim almadım. Mücadele edip azmettim. Numaraları ezberimde tuttum. Şu an 2 bin civarı numara biliyorum. Ezberimde, hastaneler, sağlık ocakları, iç, dış hatlar bütün numaralar var."

Eşinin de yüzde 54 oranında ortopedik engelli olduğunu vurgulayan Kurt, engellerine rağmen hayata sımsıkı bağlandıklarını ve küsmediklerini ifade etti.

Kurt, iş yerine bir arkadaşının yardımıyla gelip gittiğine işaret ederek en büyük sıkıntısının ise dışarıda insanların engelliler için yapılmış alanları duyarsızca kullanmaları ve işgal etmeleri olduğunu söyledi.

Çalışmanın kendisini daha çok hayata bağladığını ve engelini unutturduğunu dile getiren Kurt, daha fazla engellinin işe alınarak hayata küsmelerinin engellenmesi gerektiğini aktardı.

- Adana'da 302 engelli sağlık çalışanı

Adana İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer de engellilere her konuda yardımcı olmak için çalıştıklarını belirtti.

Kentteki sağlık birimlerinde, engelli gibi düşünüp onların bakış açısıyla izleyerek tesisleri ona göre dizayn etmeye çalıştıklarını ifade eden Özer, Adana'da 302 engelli sağlık çalışanının bulunduğunu ve onların geleceğini düşünmeye gayret ettiklerini bildirdi.

Adana'daki hastanelerin engelli dostu çalışmalarını tamamlandığına da değinen Özer, buralarda sürekli denetimlerin yapılarak engelliler için daha fazla ne yapılabileceğiyle ilgili çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Bu arada Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde bazı çalışanlar, görme engellilerin karşılaştığı zorlukları anlamak ve hissedebilmek için bir süre gözlerini bağlayıp çalıştı.