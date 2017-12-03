Görme engelli sporcuya yurt arkadaşları ışık oluyor





SİVAS (AA) - MERVE TOPUZ- Atletizmde Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü dereceleri bulunan yüzde 90 görme engelli üniversite öğrencisi Öznur Alumur'a, Sivas'ta kaldığı devlet yurdundaki arkadaşları adeta ışık oluyor.

Doğuştan yüzde 90 engelli, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Öznur Alumur (20), IPS Avrupa Şampiyonası büyükler kategorisinde Avrupa birinciliği, yine IPS Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında dünya üçüncülüğü elde etti. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda da Türkiye'yi temsil eden Alamur, bin 500 metre finallerinde beşinci oldu.

Beden eğitimi ve spor bölümü ikinci sınıf öğrencisi Alumur, Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Sancaktar Kız Yurdu'nda kendisine sağlanan imkanlar dolayısıyla rahat bir öğrencilik geçiriyor.

Alumur, kendisine ayrılan engelli odasında kalırken, banyo ve tuvaletteki aparatlar sayesinde sıkıntı yaşamıyor.

Engelini sorun etmeyen ve baston kullanmayan Öznur Alumur, bazen tek başına bazen de arkadaşlarının yardımıyla yurttan okula yürüyerek gidip geliyor. Alumur, yurda döndüğünde arkadaşları tarafından karşılanıyor ve odasına kadar götürülüyor. İdman saatine kadar yurtta ders çalışan Alumur'a arkadaşları adeta göz oluyor.

Öznur Alumur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa ve dünya şampiyonlarında dereceler elde ettiğini söyledi. Kendisini engelli gibi görmediğini belirten Alumur, şunları kaydetti:

"Sadece bir kayıp gibi düşünüyorum. Bu bana engel teşkil etmiyor. Çevremdeki insanlar da bana çok yardımcı oluyor. Yurda çok çekinerek gelmiştim. 'Nasıl yapacağım, yapabilecek miyim, hayatımı idame ettirebilecek miyim.' diye çok merak ediyordum. Müdüre hanım çok iyi karşıladı, arkadaşlarımla tanıştırdı. Yurt ve oda arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyorlar. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Yurt giriş çıkışlarında güvenlikler, personeller yardımcı oluyor. Yemeğe çıkarken sıkıntı yaşamıyorum. Böyle olacağını hiç düşünmemiştim."





- "Evimdeymişim gibi hissediyorum"





Öznur Alumur, yurda yerleşmeden kalacağı oda konusunda da çekinceler yaşadığını dile getirerek, "Engelli odasında kalıyorum. Burada bana gereken tüm yardımlar yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arkadaşlarının kendisine adeta göz olduğunu anlatan Alumur, şöyle konuştu:

"Odada iki kişi kalıyoruz, rahat bir oda. Yemeğe çıkarken arkadaşlarımla inip çıkıyorum. Burada aile gibiyiz, evimdeymişim gibi hissediyorum. Buraya ilk geldiğimde arkadaşlarım çok yardımcı oldu. Onlar bana okul yolunda ne kadar yürüyeceğimi, nereden sağa sola döneceğimi, basamakların yerlerini hep alıştırdı. Şimdi istediğim zaman okula tek başıma gidip gelebiliyorum. Yine arkadaşlarım da geliyorlar benimle, bana yardımcı oluyor giriş çıkışlarda. Akşamları geç çıktığımda bana yardıma geliyorlar."

Ailesinin de bu durumdan çok memnun olduğunu anlatan Alumur, "Arkadaşlarım, çevremdeki insanlar ve hocalarım sayesinde engelli olduğumu unutuyorum." ifadesini kullandı.

Tokyo'da düzenlenecek 2020 Paralimpik Oyunları'na hazırlandığını da dile getiren Alumur, başarı kazanırsa bunun arkadaşlarının, yurt yönetiminin ve hocalarının yardımıyla olacağını söyledi.

KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç ise yasal mevzuata uygun olarak bütün yurtların engelliler için erişilebilir olduğunu belirtti.

Engelli rampaları, asansörler, yemekhane düzenekleri, yurt girişleri ve engelli odalarının engelliler için kolaylık sağladığını dile getiren Tunç, banyo ve lavabolarda özel aparatlar bulunduğunu, asansör sisteminin görme engeliler için sesli dizayn edildiğini, tüm merdivenlerde rampalar bulunduğunu, yemekhanenin de ona göre düzenlendiğini aktardı.

Tunç, Öznur'un 1 yıldır yurtlarında kaldığını belirterek, "Hayatını en iyi şekilde, hiçbir sıkıntı yaşamadan devam ettirmeye çalışıyor. Hem okulunu devam ettiriyor hem de yarışmalara en güzel şekilde hazırlanıp hayatını düzenliyor." dedi.