Görme engelli Türk, Washington'da milyonlara

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN/TOLGA YANIK - Doğuştan görme engelli Hasan Özdemir, 10 yıl boyunca çalıştığı Microsoft Türkiye'den, Erişilebilirlikten Sorumlu Program Yöneticisi unvanını alarak Microsoft’un genel merkezine tayin oldu.

Özdemir, dünyada eşine az rastlanır bir başarıya imza atarak önce İngilizceyi ardından da kodlamayı öğrendi. Lise yıllarında bilgisayarla tanışan Özdemir, bilgisayarla sesli şekilde iletişim kurarak yazılımlar geliştirdi.

On yıl boyunca çalıştığı Microsoft Türkiye'den terfi alarak Washington'a tayin olan Özdemir, Microsoft'un Redmond'daki genel merkezinde Erişilebilirlikten Sorumlu Program Yöneticisi unvanıyla görev yapacak. Özdemir, milyonlarca insanın kullandığı Microsoft ürünlerinin engellilere uygun olmasının "sigortası" olacak.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özdemir, dünyaya geldiği Ordu'dan ailesiyle birlikte İstanbul'a göç ettiklerini, tüm olanaksızlıklara rağmen süper liseye gittiğini söyledi.

Burada önce İngilizce öğrendiğini, ardından da bilgisayardan haberdar olduğunu belirten Özdemir, bilgisayarla tanışmasının ardından dünyaya adeta yeniden geldiğini kaydetti.

Özdemir, "Teknolojiye karşı çok meraklandım ve benim hayatımı kolaylaştıran bu teknolojilerin nasıl yapıldığını düşündüm. Bir baktım senin benim gibi insanlar yapıyormuş. Ben de bu sefer teknoloji geliştirmeye karar verdim ve lisedeyken programlama öğrenmeye başladım. Çok geçmeden baktım ki yazılım geliştirecek hale gelmişim. Daha sonra lisede 3-4 program yazdım ve bunları satmaya başladım. Kendi şirketimi kurdum." diye konuştu.

- "Sesli Windows eğitim seti geliştirdim"

Hasan Özdemir, Boğaziçi Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı okuduğunu ifade ederek, üniversiteye başlamasının ardından uygulamalar geliştirerek, bunları satabilmek için bir şirket kurduğunu söyledi.

Geliştirdiği programlarla binlerce engellinin hayatına dokunduğunu anlatan Özdemir, "Bu inanılmaz bir duygu, süper bir şey. İnsanın geliştirdiği uygulamaların insanlar tarafından kullanılması müthiş bir duygu. Aslında uygulamaları kendi ihtiyacımı karşılamak için yazdım ama bir de baktım benim ihtiyacım aslında herkesin ihtiyacıymış. Daha sonra insanlar yazdığım uygulamaları talep etmeye, satın almaya başladı." dedi.

Özdemir üniversitedeyken geliştirdiği uygulamaları şöyle anlattı:

"Spiker, Türkçe Konuşma Motoru, ekrandaki yazıları okuyor. Braille Türkçe Klavye uygulaması yazdım; 6 tuşla bütün klavyeyi kullanmayı sağlıyor. Braille çevirmeni yazdım, normal bir yazıyı kabartmaya çeviriyor. Görme engelliler için yazıcıdan kabartmalı çıktı almamızı sağlayan bir uygulamadır. Sesli Windows eğitim seti yazdım. Maksadım neydi? Benim gibi engelli arkadaşların hayatını teknolojiyle değiştirmek. Daha önceden görme engelimiz yüzünden yapamadığımız şeyleri teknoloji sayesinde yapabilmek."

- "Hasan sende bir ışık var"

Üniversiteyi bitirdikten sonra bir yol ayrımında kaldığını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Üniversiteyi bitirdikten sonra kendime dedim ki, 'Hasan geldiğin yer bir uçurum ama gitmek istediğin yer çok daha büyük bir uçurum.' Ve gerçekten insanların hayatına dokunacak, insanların hayatını kolaylaştıracak daha global projeler yapmak istedim. Dedim ki ortaya çok daha fazla eser koymam lazım. Çalışabileceğim çok uluslu bir yazılım geliştirme şirketi aramaya koyuldum.

Bu noktada bir yazılım devi olan Microsoft'la tanıştım. Beni Microsoft'la tanıştıran, Young Guru Academy (YGA) Liderlik Okulu’nun kurucusu Sinan Yaman’dır. beni Microsoft Türkiye'nin o dönem üst yöneticisi (CEO) olan Çağlayan Arkan'la tanıştırdılar. Çağlayan Bey 'Hasan sende bir ışık var, biz seninle çalışmak istiyoruz' dedi. Böylece 2009 yılında benim Microsoft Türkiye maceram başladı."

- "Ürünlerin erişilebilir olması için bir sigorta gibi çalışacağım"

Özdemir, Microsoft Türkiye'ye başladığında performans ölçme kodları yazdığını ifade ederek, bir süre sonra öğrendiği amatör kodlama dillerinin yeterli gelmediğini söyledi.

Bunun ardından daha çok çalışarak modern programlama dillerini öğrendiğini söyleyen Özdemir, bunun mesleki anlamda üretkenliğini daha da artırdığına işaret etti.

Microsoft Türkiye'de Erişilebilirlik departmanı oluşturduklarını aktaran Özdemir, görme engellilerin 40 bin kitaba istedikleri yerden sesli olarak ulaşmasını sağlayan Kütüphanem Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Erişilebilirlik alanındaki çalışmalarıyla global Microsoft yönetiminin dikkatini çektiğini aktaran Özdemir, şu bilgileri verdi:

"Microsoft'un tepe yönetimindeki CEO ve Organizasyondan Sorumlu Yöneticisi (COO) beni Amerika'ya davet ettiler ve benim için yeni bir rol açtılar. Ben Microsoft'un Washington / Redmond'daki genel merkezinde Ticari Yazılım Geliştirmeden Sorumlu Organizasyon'a Erişilebilirlikten Sorumlu Program Yöneticisi olarak atandım.

Bu ne demek? Ben yeni rolüme gittiğimde Microsoft'un geliştirdiği tüm ürünlerin erişilebilir olması için adeta bir sigorta gibi çalışacağım. Kullanıcılardan gelen geri bildirimleri toplayacağım. Microsoft'un geliştirdiği ürünlerin, teknolojilerin, çözümlerin; alabildiğine erişilebilir, özellikle engelliler tarafından kullanılabilir olması için savaşacağım."

- "Teknoloji benim vazgeçilmez bir organım"

Hasan Özdemir, teknolojinin engelleri ortadan kaldırdığını dile getirerek, kendisini teknolojiye bağlayanın da bu olduğunu söyledi.

Özdemir şu sözleri söyledi:

"Teknoloji görmeyenin gözü oluyor, duymayanın kulağı oluyor, yürüyemeyenin ayağı oluyor. Engellilerin vazgeçilmez bir organı oluyor. Teknoloji şu an benim en önemli organım. Neden mi? Çünkü daha önce yapamadığım birçok şeyi ben teknoloji sayesinde yapabilir hale geldim.

Amerika'daki yeni rolümde hayalim ne? Ben teknolojiyle gözü modellemek istiyorum. Ben biyoloji ve teknoloji bir araya geldiği zaman bir gün görememe diye bir problemin kalmayacağını düşünüyorum. Duyamama diye bir problemin kalmayacağına inanıyorum. Engellerin tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bir gün teknolojiyle tüm engeller ortadan kalkacak. Buna gönülden inanıyorum ve bu dönüşümün bir parçası da ben olmak istiyorum."

- "Dünyayı değiştirecek hayaller kurun"

Hasan Özdemir, insanlara hayal kurmaktan vazgeçmemelerini tavsiye ederek, "Lütfen hayallerinizin peşinden gidiniz. Hayallerinize ortak olabilecek insanlarla birlikte olunuz, onları dinleyiniz. Dünyayı değiştirecek hayaller kurunuz." çağrısında bulundu.