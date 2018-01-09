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Görme engelliler için "engel algılama cihazı" geliştirdi

- İzlediği bir videoda engelli kişinin açık rögar kapağına takılıp düşmesinden etkilenen ortaokul öğrencisi Metehan Selvi, öğretmeninin desteğiyle "Engel algılama cihazı" geliştirdi - Yoldaki engelleri algılayabilen cihaz, ses ve titreşimle engelliyi uyarıyor

Görme engelliler için

YOZGAT (AA) - İzlediği bir videoda engelli kişinin açık rögar kapağına takılıp düşmesine üzülen 6'ncı sınıf öğrencisi Metehan Selvi, öğretmeninin desteğiyle engelleri önceden algılayarak uyarı veren bir cihaz geliştirdi.

Yozgat Çözüm Koleji öğrencisi Metehan Selvi, bilişim teknolojisi öğretmeni Büşra Karabacak'ın desteğiyle, engelli bireylerin yürüme esnasında önlerine çıkan engelleri önceden haber veren "engel algılama cihazı" projesi hazırladı.

Engeli 24 santimetreden 2 metreye kadar algılayabilen cihaz, ses ve titreşimle engelliyi uyarıp, engele takılmasının önüne geçiyor.

Büşra Karabacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Elektronik devreler ve algılama sensörü kullanarak bu düzeneği kurduk. Bu düzenek önüne bir engel çıktığı zaman ses ve titreşimle uyarıyor. Bu da görme engelli vatandaşımızın yaralanmasını veya kaza yapmasını önlüyor." dedi.

Cihazın taşınabilir olduğunu belirten Karabacak, kendilerinin ayağa bağlamayı tercih ettikleri cihazın istenirse ele veya kafaya da bağlanabileceğini ifade etti.

Metehan Selvi de engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir proje hazırladıklarını dile getirerek, "Bir engelli vatandaşımızın rögar kapağına takılıp düşüp yaralanmasını görünce böyle bir şeyi düşündüm. Öğretmenimle bu projeyi hazırladık. Sistemimiz 24 santimetreye kadar engeli algılayıp engelliyi uyarıyor. O da ona göre hareket ediyor." diye konuştu.

Daha sonra gözlerini bağlayan Selvi, cihazı test ederek tanıttı.

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