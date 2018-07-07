ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 67 ildeki 25 bin görme engelliye akıllı telefonları üzerinden bir tıkla yön bulmalarını sağlayacak lisanslı "Navibaston" yazılımını dağıtacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, "Gören Göz Projesi" kapsamında bu yıl 41 ilde 5 bin "gören göz" cihazı dağıtırken, sistemin akıllı telefonlara uyarlanmış yazılımı için de düğmeye bastı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile ortak yürütülen proje kapsamında, akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilebilen 25 bin kullanıcı lisanslı "Navibaston" yazılımı 67 ilde dağıtılacak.

Telefonlardaki "navigasyon" özelliğinin görme engelliler için uyarlanmış haliyle "Navibaston" ismi verilen uygulamayı içeren yazılım, kendi telefon cihazları üzerinden destek almak isteyen görme engellilere teknolojik yönden güncel yön bulma desteği verecek.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde "Navibaston" uygulamasının kullanımı için yapılan harita çalışmasının ardından belirlenen 67 il şunlar:

"Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak."

- Kimler başvurabilecek?

Navibaston başvurusu, belirlenen 67 ilde ikamet eden vatandaşlardan alınacak ve yazılım yalnızca bu illerde kullanılabilecek.

Yazılım için Engelli Sağlık Kurulu Raporuna göre görme engeline ilişkin tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzde 70 ve üzerinde olan, 12 yaşın üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuruda bulunabilecek.

- Sesli komut desteği sağlayacak

Navibaston uygulaması, görme engellilerin ulaşmak istediği yere sesli komutlar yardımıyla yürüyerek veya otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak ulaşabilmeleri amacıyla tasarlanan, GPS alıcısı bulunan güncel akıllı telefonlara yüklenebilecek bir yazılım olma özelliğini taşıyor.

Yazılım, Android işletim sistemi için Android 5 ve üzeri, IOS işletim sistemi için IOS 9.3 ve üzeri sürümdeki akıllı telefonlarda çalışıyor.

Başvuru için belirlenen koşullara sahip olan görme engelli vatandaşlar, gören göz yazılımını "http://gorengoz.aile.gov.tr/" internet adresinden kendi işletim sistemlerine göre indirilebilecek.

Yazılımın nasıl yükleneceğiyle ilgili ayrıntılı bilginin de yer aldığı bu adres üzerinden lisanslama için başvuruda bulunanların verdiği bilgiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sistemi üzerinden karşılaştırılarak başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı otomatik olarak kontrol edilecek.

Başvuru şartlarını taşıdığına karar verilen kişilere Navibaston yazılımı akıllı telefonu için lisanslanacak ve uygulama kullanıma hazır hale gelecek.