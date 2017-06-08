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Görme engelliler için titreşimli uyarı cihazı

Tokat'ta görev yapan bilgisayar öğretmeni Kürşat Çakır, önüne nesne çıktığında görme engelliyi ses ve titreşimle uyaran cihaz geliştirdi.

Görme engelliler için titreşimli uyarı cihazı

TOKAT (AA) - Tokat'ta bilgisayar öğretmenliği yapan Kürşat Çakır, görme engelliler için ses ve titreşimle uyarı veren cihaz geliştirdi.

Mehmet Akif Görme Engelli İlk ve Ortaokulu bilgisayar öğretmeni Çakır, görme engellilerin dışarıya çıktıklarında baston kullandıklarını ama bunun yeterli olmayabileceğini söyledi.

Engellilerin, önlerinde engel olup olmadığını anlamak için bastonlarından yararlandığını vurgulayan Çakır, bunun kişinin başını veya bedenini bir yere çarpmasını engelleyemeyeceğine işaret etti.

"Görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak"

Bu kişilerin her ortamda başka bir tehlike ile karşılaşılabileceğini dile getiren Çakır, şöyle devam etti:

"Kaldırımlar, lambalar, bunlar görme engelliler için birer engel. 'Engelleri algılayan baston' adını verdiğimiz cihazımız görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak. Görme engelli, baston kullanmak yerine bu cihazı kullanırsa engellere çarpmaları önlenecek. Cihazı sağa sola çevirdiğinde görme engelli vatandaşlarımız önlerindeki ve yanlarındaki engelleri fark edebilecekler. Engellinin elinde tuttuğu cihaz, engelle karşılaşıldığında ses ve titreşimle uyarı veriyor. Cihazın engelin ne olduğunu algılayıp söyleyebilmesi için de çalışmalarımı sürdürüyorum. Örneğin önünde bir direk olduğunu gördüğünde cihaz 'direk var' diye uyarıda bulunabilecek."

Cihazı bir ayda geliştirdiğini aktaran Çakır, "Görme engelli, bir yere çarpmadan rahatça ilerleyebiliyor. Elinde baston taşımak zorunda kalmıyor. Geliştirdiğim cihaz şimdilik elektrikle şarj olabiliyor. Pille çalışan şeklini de yapacağım." dedi.

Çakır, teknolojiyi günlük hayata uyarlamaya çalıştığını kaydederek, "Görme engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak istedik. Cihazı yaptıktan sonra olumlu tepkiler aldım. Bunu okulumuzun imkanları ile yaptık. Talep gelirse seri üretim de yapmak isteriz. Cihazı bütün görme engellilerin kullanmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

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Engelleri Algılayan BastonGörme EngelliKürşat ÇakırTeknoloji
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