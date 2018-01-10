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Görme engellileri anlamak için gözleri bağlı yürüdüler

- Amasya'da bir grup doktor, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında bir araya geldikleri görme engellileri daha iyi anlayabilmek amacıyla gözlerini bandanayla bağlayarak beyaz bastonla bir süre yürüdü

Görme engellileri anlamak için gözleri bağlı yürüdüler

AMASYA (AA) - Amasya'da, İl Sağlık Müdürlüğü ile Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şubesince Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şube Başkanı Musa Demiryarar, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bir araya geldikleri doktorların gözlerini bandanayla bağladı. Doktorlar, daha sonra görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlayabilmek için beyaz baston yardımıyla yürümeye çalıştı.

İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, etkinliği engelli olmayan sağlık çalışanlarında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Demiryarar da görme engellilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmeyi amaçladıklarını vurgulayarak bağımsız hareket sorununu çözmüş, öz güvenli, üreten, geleceğe umut besleyen bireyler yetiştirmek ve engelsiz bir yaşam için mücadele verdiklerini anlattı.

Sosyal bilimlerin en büyük kavramlarından birinin empati kurmak olduğuna dikkati çeken Demiryarar, şöyle konuştu:

"Bugün doktorlarımız bunu gerçekleştirdi. Bir nebze de olsa görme engellileri anlamaya çalıştılar. Engellilerin topluma adapte olması, bu tür ortamlarda bulunması, onlarda öz güven artışı sağlıyor ve mutlu ediyor. Bizi düşünen ve bizimle empati kurmaya çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz."







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