Görme engellilerin telefonunu çalan şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan ile dernek üyesi bir kişinin cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesinde düzenlenen satranç turnuvasında, dernek başkanı Erdoğan ile bir görme engellinin cep telefonunu program tanıtma bahanesiyle alan Erdal Ş, kaçtı.

Erdoğan'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, şüpheli Erdal Ş'yi çevredeki MOBESE kameralarıyla tespit etti.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, kentten trenle kaçmaya çalışan Erdal Ş'yi Afyon Garı'nda yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen cep telefonlardan birisi, sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

- "En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum"

Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıklarından dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından başına gelen olayı duyurduğunu anlatan Erdoğan, "Görme engelli derneklerimiz, gasp ve hırsızlık olaylarına karşı çok dikkatli olmalı. Yine görme engelli kardeşlerimizin kesinlikle tanımadıkları kişilere cep telefonu ve değerli eşyalarını vermemelerini tavsiye ediyorum. Bu faillerin de adalet önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.