Görmeyen gözleriyle hastaların

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Doğduğunda halk arasında "göz tansiyonu" olarak bilinen glokom teşhisi konulan ve 20 yaşında görme yetisini tamamen kaybeden 49 yaşındaki Mehmet Usta, aldığı eğitim sonucu çalışmaya başladığı İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda, 28 yıldır hastaların "gözü-kulağı" oluyor.

Kayseri'de hayata gözlerini açan ve 40 günlükken gözündeki rahatsızlık fark edilen Usta, ailesi tarafından Ankara'ya götürülerek ameliyat edildi.

Usta, 7 yaşında bir ameliyat daha geçirdi ancak şifa bulamayınca ilk olarak sol gözünde, 13 yıllık süreçte de sağ gözünde görme yetisini kaybetti.

Öğrencilik yıllarında sağ gözü hafif gören ancak rahatsızlığı nedeniyle tahtadaki yazıları okuyamayan Usta, lisede okuldan ayrılarak, 1989'da Emirgan Altı Nokta Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde 5,5 ay süren "baston kullanımı", "kabartma yazı ve okuma" ve "santral operatörlüğü" gibi alanlarda eğitim aldı.

Gözlerinin görmemesinin hayata atılmak ve çalışmak için engel olmadığını düşünen Usta, aldığı kişisel eğitimlerin ardından 1990'da İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nın rapor servisinde çalışmaya başladı.

Daha sonra evlenen Usta, şu anda biri üniversitede, diğer ise lise son sınıfta okuyan iki kız çocuğu sahibi oldu.

Hadımköy'de oturan ve her gün işe gelebilmek için servisle yaklaşık 40 kilometre yol kateden Usta, hastane binası içinde işleri kendi başına beyaz bastonunun desteğiyle hallediyor.

- "Olumsuz yorumlar işime daha çok sarılmama vesile oldu"

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o yıllarda sağlık sektöründe çalışmaya başladığı için şanslı olduğunu, bu vesileyle tedavisinin de çalıştığı hastanede yapıldığını söyledi.

İşe ilk olarak santral operatörü olarak başladığını anlatan Usta, "O zamanlar cep telefonları yoktu. Her şey merkezi durumdaydı, dolayısıyla bayağı yoğunluk oluyordu. Teknoloji geliştikçe evrak ve rapor işleri gibi diğer işleri de yapmaya başladım. O işleri yaparken ilk olarak çalıştığım çevremde yadırgandım. Bana 'Yapamaz.' dediler ama daha sonra başardığımı gördüler." diye konuştu.

Mesleğinin ilk yıllarında olumsuz yorumlara maruz kaldığını ancak bu durumun kendisini işine daha sıkı sarılmasına vesile olduğunu dile getiren Usta, "Bana 'Yapamaz-edemez.' dediklerinde ben işime daha çok sarılıyordum. Yapamam diye bırakmıyordum o işi. O yüzden görenlerin yaptığı tüm işleri yapar oldum." ifadelerini kullandı.

Usta, kendisi ile ilk kez karşılaşan bazı vatandaşların işlemler ya da evrak teslimi sırasında "Görmüyor musun kardeşim, evrak burada" diyerek tepki gösterdiğini ancak zamanla hastaneye sık gelenler tarafından tanınmaya başlandığını ve bu durumun ortadan kalktığını anlattı.

- "Hastaları teselli ediyorum"

Olumsuz yorumlar karşısında üzülmemeye çalıştığını belirten Usta, şöyle devam etti:

"Gelen gidenlerle koridorda karşılaşıyorum. Bazen ağlayanlara rastlıyorum. Rahatsızlığının ağır olduğundan bahsediyor. Ben de onlara teselli vermek için görmediğimi, yine de böyle işler yaptığımı anlatıyorum. Hayat devam ediyor. Bu sebeple hayata hazırlanmaları gerekir. Gerçekten isteyen başarıya ulaşacaktır."