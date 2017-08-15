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"Görmezden Gelmeyelim" projesine ödül

- Abdi İbrahim Otsuka tarafından hayata geçirilen "Görmezden Gelmeyelim" projesi, bu sene 14'üncüsü düzenlenen Stevie Uluslararası İş Ödüllerinde 3 ödül kazandı

İSTANBUL (AA) - Şizofreni konusunda toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen, Abdi İbrahim Otsuka tarafından hayata geçirilen "Görmezden Gelmeyelim" projesi, bu sene 14'üncüsü düzenlenen Stevie Uluslararası İş Ödüllerinde 3 ödül kazandı.

Abdi İbrahim Otsuka açıklamasına göre, "Görmezden Gelmeyelim" projesi, "Avrupa’da Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi" kategorisinde "Gümüş Stevie Ödülü", "Medya İlişkileri" kategorisinde "Yılın PR Kampanyası–Bronz Stevie Ödülü", "Sağlık Sektörü" kategorisinde ise "Yılın PR Kampanyası–Bronz Ödül"e layık görüldü. 60 ülkeden katılımın gerçekleştiği Stevie Ödülleri’nde kazananlar, 21 Ekim’de Barselona’da düzenlenecek tören ile ödüllerine kavuşacak.

Açıklamda konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Otsuka Genel Müdürü Elif Elkin, Abdi İbrahim Otsuka'nın dünyanın ilk 30 ilaç şirketi arasında yer alan ve psikiyatride dünyanın en büyük 3 firmasından biri olan Otsuka ile 100 yılı aşkın süredir iyileştirmek için çalışan Abdi İbrahim’in ortaklığıyla kurulan bir şirket olduğunu hatırlattı.

Abdi İbrahim Otsuka olarak psikiyatri alanını sahiplenerek, bu alanda akla gelen ilk marka olma yolunda çalıştıklarını ifade eden Elkin, şunları kaydetti:

"Bu yıl beşinci yılını kutlayan ve iyileştirme inancıyla gece gündüz çalışan genç bir şirket olarak, sosyal sorumluluk projelerimizle de iyileştirmeye devam ediyoruz. Almış olduğumuz bu ve benzeri ödüller bizi yeni toplumsal katkı projeleri için daha da cesaretlendiriyor, heyecanlandırıyor.

Dünyada yaklaşık 51 milyon, Türkiye’de ise 400-600 bin şizofreni hastası olduğu değerlendiriliyor. Toplumsal baskıdan çekindiği için hastalığını gizleyenleri de düşündüğümüzde ortaya oldukça ciddi bir rakam çıkıyor. Şizofreni hastaları ve aileleri, hastalığın yanı sıra toplumun ön yargıları ile de savaşmak zorunda. Abdi İbrahim Otsuka olarak biz de hayata devam etmek isteyen şizofreni hastalarına dikkati çekebilmek ve onların toplumda var olabilmelerini desteklemek amacı ile 2014 yılında 'Görmezden Gelmeyelim' projesini başlattık. Aldığımız bu ödül bizi fazlasıyla gururlandırdı ve mutlu etti."



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Abdi İbrahim OtsukaElif ElkinGörmezden Gelmeyelimşizofreni
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