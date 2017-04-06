Görmez'den otizmli çocuğa umre sözü

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Dünya Otizm Farkındalık Ayı dolayısıyla makamında ağırladığı otizmli çocuklardan birinin umre talebine olumlu yanıt verdi.

Görmez, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliği'nde eğitim alan otizmli çocukları makamında kabul etti.

Otizmli çocukların kendisini ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Görmez, "Sadece bir gün, bir ayı bu gençlere tahsis etmek yeterli değil. Yılın her gününde bu gençlerle birlikte olmak, birlikte olduğumuzu ifade etmek hepimizin görevi." diye konuştu.

"Meleklerin sizlerle birlikte olduğuna şüphem yok"

Görmez, otizmli çocukların her birinin farklı bir cevher olduğunu belirterek, "Meleklerin sizlerle birlikte olduğuna şüphem yok." dedi.

Görmez, otizmli çocukların ailelerine ve öğretmenlerine teşekkürlerini iletti.

Kabulde, ilahi söyleyen otizmli Alihan isimli bir çocuğun umreye gitmek istediğini söylemesi üzerine Görmez, "Tamam başım üstüne." diyerek isteğini kabul etti.

Kabulün ardından Başkan Görmez, otizmli çocuklarla öğle yemeği yedi.

Muhabir: Aynur Ekiz