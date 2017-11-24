Görüntülere rağmen elindeki koli bandını inkar etti

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı "çatı" davasına sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen duruşmada, savunması için huzura alınan eski Kurmay Binbaşı Ahmet Yıldız, darbe girişiminden 6 ay önce Genelkurmay Özel Kalem'inde proje subayı olarak görevlendirildiğini ifade etti.

Özel Kalem'deki görevi boyunca yoğun mesai yaptığını söyleyen sanık Yıldız, görevi gereği Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar mesaiden ayrılmadan kendisinin de görev yerinden ayrılamadığını, 15 Temmuz akşamında da bu sebepten komuta katındaki odasında bulunduğunu öne sürdü.

Koridorda olduğu esnada Özel Kuvvetler Komutanlığına (ÖKK) bağlı askerlerin geldiğini ve terör saldırısı ihtimali olduğunu kendisine söylediklerini anlatan sanık Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koridorda tam teçhizatlı ÖKK personeli vardı. İçlerinden birisi bana, 'Terör tehdidi var, burada hareketlilik istemiyoruz. Herkes odasına gitsin' dedi. Bu esnada dışarıdan silah sesleri gelmeye başladı. O güne kadar birçok terör saldırısı ihbarı gelmişti, personel olarak biz de buna karşı müteyakkızdık. Alınan tedbirler bende terör saldırısı ihtimalini düşündürdü. Genelkurmay Başkanını hem içeride hem dışarıda ÖKK personeli korur. Bu sebeple ÖKK personelinin komuta katına gelmesi de beni şaşırtmadı. Bu durum askeri prosedüre uygun."

"Darbe girişimini televizyondan öğrendim"

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın, Genelkurmay'a geldiğinde terör saldırısı olabileceğini düşündüğü yönünde beyanları olduğunu belirten sanık Yıldız, kendisinin de bunu düşündüğünü, odasına geçerek beklemeye başladığını belirtti.

Yıldız, bir süre sonra silah sesleri geldiğini, neler olduğunu anlamak için koridora çıktığında Çolak'ın Koruma Müdürü Yüzbaşı Burak Akın'ın vurulmuş olduğunu gördüğünü, Akın'a ilk yardımda bulunanlardan olduğunu savundu.

Akın'a ilk yardımda bulunması hakkında, "Bu benim darbeci olmadığımı gösterir." diyen Yıldız, "En az 15 Temmuz gazisi Burak Akın kadar masumum ve mağdurum." ifadesini kullandı.

Orgeneral Akar'ın Karargahtan çıkarıldığını da gördüğünü ifade eden sanık Yıldız, ciddi bir terör saldırısı olduğunu düşündüğünü ileri sürerek, "Akar'ın olayları yönetmek için daha güvenli bir yere gittiğini düşündüm." diye konuştu.

Yıldız, darbe girişimini televizyondan öğrendiğini öne sürerek, kaçmayı düşündüğünü ancak can güvenliği için odasında beklemeye başladığını beyan etti.

Olay akşamı hiç silah kullanmadığını, kimsenin derdest edilmesinde rolü bulunmadığını öne süren sanık Yıldız, darbeci ÖKK personeline yol gösterdiği suçlamasını da kabul etmedi.

Çapraz sorgu sırasında, "O gece ÖKK personeline yardımcı oldunuz mu, onlara koli bandı götürdünüz mü?" sorusuna sanık Yıldız, "Kesinlikle reddediyorum" cevabını verdi.

Bunun üzerine elinde koli bandını ÖKK askerlerine verdiği görüntüler izletilen Yıldız, elindekilerin koli bandı olmadığını bir kez daha iddia etti.

Savunma yapan eski Kurmay Yarbay Serkan Kılıç da darbe girişiminde bulunmadığını, o gece silah kullanmadığını beyan ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Muhabir: İsmet Karakaş, Tanju Özkaya