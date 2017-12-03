Göz bandıyla futbol maçı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla eski futbolcular, ampute futbol takımı oyuncuları ve görme engelli sporcuların katıldığı gösteri maçı düzenledi.

Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde gerçekleştirilen maç öncesinde, organizasyonu Engelliler Günü dolayısıyla bir farkındalık oluşturmak için düzenlediklerini söyledi.

Müsabakada eski futbolcuların da yer aldığını belirten Kerimoğlu, katılımcılara teşekkür etti.

Kerimoğlu, engellilerin sorunlarını görmeyen normal insanların engelli olduğunu vurgulayarak, "Engel, duymayan, görmeyen, ayağı olmayandeğil, olup da onların sorunlarına destek olmayanlardadır. Bu anlamda biz bütün engelleri Bakırköy'de kaldırıyoruz. Engellilerin yanında oluyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yapılan ilk gösteri maçı, Kerimoğlu'nun katılımıyla ampute takımı ve eski futbolcular arasında yaklaşık 10 dakika sürdü. Maçı, 2-0 galibiyetle ampute takımı kazandı.



Görme engellilerle eski futbolcular arasında gerçekleştirilen ve Kerimoğlu'nun da katıldığı ikinci müsabakayı da 1-0 farkla görme engelliler kazandı.

Kerimoğlu ile eski futbolcular, maç boyunca göz bandı taktı.

Müsabaka, penaltı atışlarıyla sona ererken, önce görme engelliler, daha sonra da ampute takımı ile eski futbolcular arasında penaltı atışları yapıldı.

Maçların ardından ampute takımı ve görme engellilere teşekkür plaketi, katılımcılara da günün anısına madalya verildi.

Maça, eski futbolcular Saffet Akyüz, Büyük Savaş, Hakan Saral, Şevket Candar, Benhur Babaoğlu, Fatih Akyel ve Hüseyin Cimşir katıldı.

Gösteri maçını Ertan Güntav, Yavuz Karakaş, Engin Aksu ile oyuncu ve sunucu Meral Kaplan da seyretti.

