"Gözaltına alınmam işgale direniş azmimi artırdı"

RAMALLAH (AA) - İsrail makamlarının kefaletle serbest bıraktığı "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'nin kuzeni Nur et-Temimi (21), gözaltına alınmasının işgale direniş konusundaki azmini artırdığını söyledi.

Yaklaşık iki hafta gözaltında kalan Temimi, kefaletle serbest bırakıldıktan sonra Ramallah'ın batısında yer alan Nebi Salih beldesindeki evinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsrail askerlerinin kendisini sabah 02.00 sularında gözaltına aldığını, kelepçeli olarak Ramallah'ın doğusundaki Binyamin Soruşturma Merkezine götürdüklerini belirten Temimi, "Sert bir sorguya maruz kaldım. Yaklaşık 21 saat sürdü. Sorgu memuru tarafından tehdit edildim. Benim ağzımdan sözde itiraf alıp bilgim olmadan sesimi kaydetmeye çalıştılar." dedi.

Yaşadığı beldenin "işgale direnen evlatlarından biri" olmaya devam edeceğini vurgulayan Temimi, "İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmam, bağımsız Filistin devleti kurulması için işgale direniş konusundaki azmimi artırdı." diye konuştu.

Temimi, gözaltı süresince kuzeni Ahed ile birlikte İsrail'in Hasharon Hapishanesinde kaldığını ve Ahed'in moralinin yüksek olduğunu kaydetti.

İsrail makamları Nur et-Temimi'yi bu sabah 5 bin şekel (bin 400 dolar) kefalet ödenmesinin ardından serbest bırakmıştı.

İsrail askerleri, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi ve annesini 19 Aralık 2017'de, kuzeni Nur'u da bir gün sonra gözaltına almıştı. İsrail askeri mahkemesi, 16 yaşındaki Ahed ve annesi Neriman et-Temimi'nin gözaltı süresini 1 Ocak'ta 8 gün daha uzatmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği meydan okuyan tavrı nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.