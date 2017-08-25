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Gözaltına alınmamak için polislere direnmesi fayda etmedi

- Bilecik'te hakkında arama kararı bulunan bir kişi, kendisini gözaltına almaya gelen polis ekiplerine kardeşi ile yaklaşık 10 dakika direndi - Çıkan arbedede zanlı gözaltına alınırken, yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi

Gözaltına alınmamak için polislere direnmesi fayda etmedi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te hakkında arama kararı bulunan bir kişinin, yakalanınca polis ekiplerine kardeşiyle direnmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Hakkında yakalama kararı bulunan F.U, Ali Rıza Özkay Caddesi'ndeki bir pasajda polis ekiplerince gözaltına alınmak istendi.

Yanındaki kardeşiyle polislere teslim olmamak için direnen F.U, yaklaşık 10 dakikalık arbede sonrası gözaltına alınabildi. İki kardeşin ekiplere ve kendilerini durdurmaya çalışan vatandaşlara direnişi, bir iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Zanlı F.U. hakkında, "Kişilerin huzurunu bozma, hırsızlık ve basit yaralama" suçlarından 7 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi.

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