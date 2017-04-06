Gözaltındaki FETÖ'cüye hafıza kartı götürmüşler - FETÖ/PDY'nin Dokuz Eylül Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan üniversite öğrencisi Erhan H. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi - Hakkında dava açılan üniversite öğrencisinin gözaltındayken kendisine getirilen iç çamaşırlarının arasındaki hafıza kartında, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"a ilişkin emarelere rastlandı - Kartta ayrıca örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğrafları ve "Dönersek kalleşiz", "Bir yiğit vardı", "İmanınız varsa dayanacaksınız" gibi sohbet videoları da bulundu

06 Nisan 2017 Perşembe 11:37