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Gözaltındaki FETÖ'cüye hafıza kartı götürmüşler

- FETÖ/PDY'nin Dokuz Eylül Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan üniversite öğrencisi Erhan H. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi - Hakkında dava açılan üniversite öğrencisinin gözaltındayken kendisine getirilen iç çamaşırlarının arasındaki hafıza kartında, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"a ilişkin emarelere rastlandı - Kartta ayrıca örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğrafları ve "Dönersek kalleşiz", "Bir yiğit vardı", "İmanınız varsa dayanacaksınız" gibi sohbet videoları da bulundu

Gözaltındaki FETÖ'cüye hafıza kartı götürmüşler

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