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Gözde turizm merkezinde 34 yıldır "kömür" yakmak yasak

- Doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezi Marmaris'te belediye tarafından yaklaşık 34 yıl önce alınan kömür yasağı kararı, devam ediyor - Marmaris Belediye Başkanı Acar: -"Marmaris'te egzoz gazı üreten motorlu araç kullanımını da yıllar içerisinde aza indirmek ve başta bisiklet olmak üzere doğa dostu ulaşım yöntemlerini yaygınlaştırmak için projeler hayata geçiriyoruz"

Gözde turizm merkezinde 34 yıldır

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye encümenince yaklaşık 34 yıl önce alınan kömür yakma yasağı titizlikle uygulanıyor.

Kömür yakma yasağını yıllardır sürdüren Marmaris Belediyesi, havaların soğumasıyla ısınma ihtiyacının arttığı ilçede denetimlerini sıklaştırdı.

İlçe halkının duyarlı olduğu yasağa rağmen zaman zaman kaçak kömür yakılmasının önüne geçmek için ekipler önlem alıyor.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, kömür yakma yasağının en güzel yasaklardan olduğunu söyledi.

Turistik bölgenin gelecek nesillere aynı güzelliklerle aktarılması amacıyla yasak olan kömür kullanımı konusunda duyarlı olduklarını aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Marmaris'te bu güzel havaya kara leke olarak gördüğümüz kömür dumanının karışmasını istemiyoruz. İlçemizin 'En Sağlıklı Kent' unvanını almasını istiyoruz. Marmaris'te egzoz gazı üreten motorlu araç kullanımını da yıllar içerisinde aza indirmek ve başta bisiklet olmak üzere doğa dostu ulaşım yöntemlerini yaygınlaştırmak için projeler hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Zabıta Müdürü Erkan Ünver de gerekli uyarıları yaptıkları ilçe halkının kendilerini anlayışla karşıladığını dile getirdi.

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Ali AcarKömür YasağıMarmarisMuğla
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