Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC Subaru XV
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Gözlerinin yerine parmaklarını koyarak hayatı yakalıyor

- Katarakt hastalığı nedeniyle 8 yaşında gözlerini kaybeden Hatice Çelik, asla pes etmeyip parmaklarıyla dokunarak yaşama tutunuyor - Eğitim hayatına yatılı devam edip üniversiteyi bitirdikten sonra görme engelliler okulunda kendisi gibi çocuklara Türkçe öğretmenliği yapan Çelik, şarkı söylüyor, hafta sonları sinemaya ve tiyatroya gidiyor, internet ortamında görme engellilere kitap okuyor, yemek tarifi veriyor, kadınlar için yaşamla ilgili programlar hazırlayarak görme engellileri bilgilendiriyor - Çelik: - "Öğrencilerim ileride nasıl yaşayabilecekleri hakkındaki soru işaretlerini beni tanıyarak yok ediyor. Yemeğimi yapmam, kıyafetlerimi ayırmam onlara ilginç geliyor. Çocuklar da birilerine bağımlı olmadan yaşayabileceklerini öğreniyor" - "Sürekli evde olursam kendimi hayattan kopmuş gibi hissediyorum. Evden çıkmak, insanlarla selamlaşmak, köpeği sevmek, bunlar insana yaşadığını, hayatın var olduğunu hissettiren şeyler. Ben de yaşamayı, insanları, doğayı seviyorum. Karamsar olarak bu hayat yaşanmaz. Görmemek çok kolay bir şey değil. İnsanlara toz pembe gelmesin. Zorluklar da yaşıyoruz" - "Dünyayı gördüğüm için kendimi çok şanslı hissediyorum. Annemin, babamın yüzünü, denizi, gökyüzünü gördüm. 'Ben Allah'ın sevgili kuluyum.' diyorum, Allah bana dünyayı önce gösterdi, sonra yok oldu. Çocukken bütün oyunları da oynadım, koştum. Gören çocukların ve görmeyenlerin oyunlarını oynadım. İki yaşamım oldu"

Gözlerinin yerine parmaklarını koyarak hayatı yakalıyor

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Görme EngelliHatice ÇeliköğretmenVeysel Vardal Görme Engelliler İlkokulu/Ortaokulu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5