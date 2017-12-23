Gözlerinin yerine parmaklarını koyarak hayatı yakalıyor - Katarakt hastalığı nedeniyle 8 yaşında gözlerini kaybeden Hatice Çelik, asla pes etmeyip parmaklarıyla dokunarak yaşama tutunuyor - Eğitim hayatına yatılı devam edip üniversiteyi bitirdikten sonra görme engelliler okulunda kendisi gibi çocuklara Türkçe öğretmenliği yapan Çelik, şarkı söylüyor, hafta sonları sinemaya ve tiyatroya gidiyor, internet ortamında görme engellilere kitap okuyor, yemek tarifi veriyor, kadınlar için yaşamla ilgili programlar hazırlayarak görme engellileri bilgilendiriyor - Çelik: - "Öğrencilerim ileride nasıl yaşayabilecekleri hakkındaki soru işaretlerini beni tanıyarak yok ediyor. Yemeğimi yapmam, kıyafetlerimi ayırmam onlara ilginç geliyor. Çocuklar da birilerine bağımlı olmadan yaşayabileceklerini öğreniyor" - "Sürekli evde olursam kendimi hayattan kopmuş gibi hissediyorum. Evden çıkmak, insanlarla selamlaşmak, köpeği sevmek, bunlar insana yaşadığını, hayatın var olduğunu hissettiren şeyler. Ben de yaşamayı, insanları, doğayı seviyorum. Karamsar olarak bu hayat yaşanmaz. Görmemek çok kolay bir şey değil. İnsanlara toz pembe gelmesin. Zorluklar da yaşıyoruz" - "Dünyayı gördüğüm için kendimi çok şanslı hissediyorum. Annemin, babamın yüzünü, denizi, gökyüzünü gördüm. 'Ben Allah'ın sevgili kuluyum.' diyorum, Allah bana dünyayı önce gösterdi, sonra yok oldu. Çocukken bütün oyunları da oynadım, koştum. Gören çocukların ve görmeyenlerin oyunlarını oynadım. İki yaşamım oldu"

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:01