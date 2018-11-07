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Gözlük çerçevelerinin 3'te 1'i Boğazlıyan'dan

- Türkiye'deki gözlük çerçevelerinin yaklaşık yüzde 35'i, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 9 yıldır faaliyet gösteren fabrika tarafından üretiliyor

Gözlük çerçevelerinin 3'te 1'i Boğazlıyan'dan
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YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Türkiye'deki gözlük çerçevelerinin yaklaşık yüzde 35'i Yozgat'ta imal ediliyor.

Boğazlıyan ilçesinde 9 yıl önce kurulan bir firma, yılda yaklaşık 600 bin gözlük çerçevesi üretip Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

İşletmeye tel olarak gelen ham madde, hem makineler yardımıyla hem de titizlikle yürütülen el işçiliğiyle işleniyor. Kadınların da aralarında bulunduğu işçilerin ince dokunuşlarıyla şekillenen tel, 75 farklı aşamadan geçirilerek gözlük çerçevesi haline getiriliyor.

Firmanın İşletme Müdürü Adnan Karamıstıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 2009 yılından beri faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'de gözlük çerçevesi üreten 4-5 firmadan biri olduklarını anlatan Karamıstıkoğlu, "Türkiye pazarında üretilen kırılmaz gözlük diye adlandırılan gözlükler üretiyoruz. Üretimimizi iç piyasaya sunuyoruz ve piyasanın yaklaşık yüzde 35'ine hitap ediyoruz." dedi.

Karamıstıkoğlu, ithal gözlük çerçevelerinin sağlam olmaması nedeniyle tercih edilmediğini belirterek, "Çin'den gelen gözlükler daha ucuz ancak sağlam değil. Bizim gözlüklerin kırılma olasılığı çok zor, sağlam gözlükler. Bu nedenle bizim ürünlerimiz, ithal ürünlere göre daha çok talep görüyor." diye konuştu.

İşçilerden Sadettin Zeybek de kuruluşundan beri işletmede çalıştığını, yılda 600 bin civarında gözlük çerçevesinin tek tek ellerinden geçtiğini anlattı.

Gözlüklerin ayar ve kalite kontrolünü yapan Ayşe Gülmedi de 7 yıldır firmada çalıştığını dile getirerek, "Gözlükler bütün aşamalardan geçtikten sonra bana geliyor. Ben de gözlük ayarları ve kalite kontrol yapıyorum. Gözlüğü yüz şekline göre takılabilir haline getiriyorum, herhangi bir sorun varsa düzeltiyorum." ifadelerini kullandı.

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BoğazlıyanGözlük çerçevesiYozgat
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