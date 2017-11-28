Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylar

İZMİR (AA) - Süper Lig'de Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanan maçtan önce çıkan olaylara ilişkin kimlikleri tespit edilen 35 kişiden 21'i gözaltına alınıp yasal işlem uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Göztepe ve Beşiktaş arasında 5 Kasım'da Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmada taraftarlar arasında yaşanan olaylarla ilgili yaklaşık 200 kameradan elde edilen görüntüleri inceleyen polis ekipleri, 35 taraftarın kimliklerini tespit etti.

Bu şahıslardan 21'i gözaltına alınarak 6222 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı ve serbest bırakıldı.

Şehir dışında olduğu belirlenen 14 taraftarın ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Taraftarlar arasında çıkan olaylar nedeniyle 6 Kasım'da da 25 kişi gözaltına alınmış, 6222 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılmıştı.



