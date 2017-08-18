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Göztepe'de beton mikseri köprüden aracın üzerine düştü

- İtfaiye ve sağlık ekiplerince, mikserin altında kalan panelvan tipi araçtaki yaralıların kurtarılmasına çalışılıyor

Göztepe'de beton mikseri köprüden aracın üzerine düştü

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Göztepe'de köprü üzerinde virajı alamayan beton mikseri alt yolda seyreden aracın üzerine düştü.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen beton mikseri, Göztepe Köprüsü'nde virajı alamadı. Kontrolden çıkan araç, Şair Arşi Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 LY 7746 plakalı panelvan tipi aracın üzerine düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri, kazada yaralanan ve panelvan tipi araçta sıkışan kişilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Bazı yaralıların, araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı bildirilirken, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım güçlükle sağlanıyor.


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