GRAFİKLİ - 2017, darbe sanıkları için "ceza yılı" oldu - FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'da yürütülen soruşturmalar kapsamında açılan davaların bir kısmı devam ederken 2017'de karara bağlanan dosyalarda sanıklara adeta ceza yağdı - Aralarında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve İBB'nin Lojistik Destek Merkezi'nin işgalinin de bulunduğu 9 davada yargılanan 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 53 sanığa da müebbet hapis cezası verildi - Bazı sanıklar ayrıca 12,5 yıl ile 200 yıl arasında değişen hapisle cezalandırıldı

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:04