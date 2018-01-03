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GRAFİKLİ - 2017, darbe sanıkları için "ceza yılı" oldu

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'da yürütülen soruşturmalar kapsamında açılan davaların bir kısmı devam ederken 2017'de karara bağlanan dosyalarda sanıklara adeta ceza yağdı - Aralarında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve İBB'nin Lojistik Destek Merkezi'nin işgalinin de bulunduğu 9 davada yargılanan 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 53 sanığa da müebbet hapis cezası verildi - Bazı sanıklar ayrıca 12,5 yıl ile 200 yıl arasında değişen hapisle cezalandırıldı

GRAFİKLİ - 2017, darbe sanıkları için

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15 Temmuz Darbe GirişimiDavaFETÖ/PDYFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasığırlaştırılmış MüebbetMüebbet Hapis
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