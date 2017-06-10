GRAFİKLİ - ABD operasyonu durdu, “İran projesi” hızlandı ​

​HASEKE/ANKARA (AA) – Suriye’nin güneyinde terör örgütü DEAŞ, binlerce kilometrekareyi bir anda Beşşar Esed rejimi ve İran destekli gruplara bıraktı. Rejim ve İran güçleri bu sayede ABD-İngiltere destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) operasyonunu durdurup, İran-Irak-Suriye koridoru projesine hız verdi.

Suriye’nin güneyinde Irak sınırı boyunca kuzeye doğru DEAŞ karşısında ilerleyen ÖSO, ABD ve İngiltere özel kuvvetlerinin desteğiyle son 1 aydır operasyonlara hız vermişti.

ABD, ÖSO güçlerini taciz eden İran kontrolündeki bazı gruplara Tanif bölgesi çevresinde 3 kez saldırı düzenlemişti.



ABD’nin yönettiği operasyonda ÖSO, Suriye-Irak sınırı boyunca DEAŞ’ı püskürtüp kuzeye doğru ilerlemesi halinde, terör örgütü PYD/PKK bölgesiyle birleşecekti. Bu durum, rejim ve İran kontrolündeki güçlerin Suriye’nin Irak sınırına ulaşmasına engel olacaktı.

Ancak terör örgütü DEAŞ, güney Suriye’de 1 günden az bir sürede binlerce kilometrekare alandan çatışmaksızın çekildi.

DEAŞ’ın çekildiği alanda ilerleyen Esed ve İran güçleri, Suriye-Irak sınır hattında ÖSO’nun önünü kesti.

Böylece ABD-İngiltere destekli ÖSO harekatı durduruldu.

- ABD’li yetkiliden ilginç açıklama

ABD’nin DEAŞ'a karşı harekatı sürdürmek bu amaçla rejim-İran engelini aşmak için yeni bir operasyon planlayıp planlamadığı henüz bilinmiyor.

AA muhabirinin bölgedeki son durumla ilgili sorusunu yanıtlayan ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir yetkili, şu ifadeleri kullandı:

“Biz onlara (ÖSO) eğitim ve ekipman veriyoruz onlar da DEAŞ ile mücadele ediyorlar. Bu kadar. Onlara bir alanı kontrol etmede veya rejime karşı koymada yardım etmiyoruz. Bu kuvvetlere rejim veya rejim yanlısı kuvvetlerce karşı konulacağı durumlar olabilir. Bu durumda ABD ne yapar ne yapmaz şeklinde değerlendirme yapmayayım. Ama bizim oradaki tek odağımız DEAŞ. Biz onların orada rejimle mücadelesinin bir parçası değiliz.”

Yetkili, “Rejim ÖSO’yu pasifize edip Irak sınırına ulaştığında ABD için sorun olmaz mı?” sorusunda da “Spekülatif olmak istemiyorum. Oradaki tek odağımız DEAŞ.” yanıtını verdi.

- “İran koridoru” projesinin önü açıldı



Esed rejimi ve İran kontrolündeki gruplar, büyük ölçüde ülkenin batı ve orta kesimlerinde hakim.

Bu gruplar, kuzeydoğuda Suriye-Irak sınırına ulaşarak Musul’daki Haşdi Şabi güçleriyle temas kurabilirse İran için stratejik bir proje hayata geçecek.

İran’ın Irak üzerinden Suriye’ye ve Akdeniz’e çıkış hedefi gerçekleşecek.

Güneyde ABD-İngiltere destekli ÖSO güçlerinin önünü kesen rejim ve İran kontrolündeki grupların, DEAŞ karşısında ilerlemesi bekleniyor.

İlerlemenin, sınır hattı boyunca kuzeydoğuya doğru Musul’un karşısındaki bölgelere yöneleceği öngörülüyor.

Irak’ta DEAŞ’a karşı mücadele gerekçesiyle İran destekli Haşdi Şabi güçleri Suriye sınırındaki Musul ilinde bazı bölgeleri ele geçirmişti.

- “İran koridoru” için Arap milis çalışması

AA’nın Kamışlı’daki muhabirlerinin elde ettiği bilgilere göre, Esed rejimi ve İran unsurları, ülkenin kuzeydoğusunda Arap aşiretlerinden milis güç kurma çalışmasına başladı.



Aşiretlerden toplanarak oluşturulan binlerce kişiye, Irak’tan gelen Haşdi Şabi komutanları tarafından silahlı eğitim veriliyor.

Eğitimler, Haseke'nin rejim kontrolündeki Kevkep Dağı, Güvenlik Karesi ve 156. Tugay bölgelerindeki kamplarda sürüyor.



Geçen hafta da rejimin kontrolündeki Kamışlı havaalanına 2 askeri kargo uçağı indi. İran'dan gelen uçaklardaki askeri araç gereç ile mühimmat, eğitimde kullanılmak üzere kamplara gönderildi.

Nevaf Beşir isimli bir aşiret liderinin koordine ettiği eğitimi ve milislere ödenen maaşları, Tahran yönetimi finanse ediyor.

Aşiretlerden oluşturulan milis gücün, kuzeydoğuda PYD/PKK’nın hemen güneyindeki DEAŞ kontrolündeki Deyrizor bölgesinde kullanılması bekleniyor.

Esed rejimi ve İran böylelikle Suriye-Irak sınırını, kuzeydoğudaki yeni aşiret güçleri ve güneyde ABD operasyonunu durduran unsurlarıyla ele geçirmeyi hedefliyor.



