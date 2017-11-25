GRAFİKLİ - ABD'de evsizlerin nüfusu Türkiye'de 47 şehri geride bırakıyor

NEW YORK (AA) - ÖVÜNÇ KUTLU - Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de geçen yıl yaklaşık 550 bin evsiz bulunurken, bu sayı Türkiye'nin illerinin yarısından fazlasının nüfusunu geride bırakıyor.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, ABD'deki evsiz nüfusunun Türkiye'nin 47 şehrinin geride bırakıyor.

ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığının verilerine göre, geçen sene ABD'de ortalama 550 bin evsiz bulunuyordu. Bu sayı 2016'da Ağrı'nın nüfusundan daha fazlayken, Tunceli'nin nüfusunu ise neredeyse yediye katladı.

- Çocuklu evsizlerin sayısı Iğdır ve Bartın nüfusu kadar

ABD'de geçen sene evsiz olan kişilerin 374 bini (yüzde 68) barınaklarda veya günübirlik kentsel konutlarda kalırken, 176 bini (yüzde 32) ise kamusal alanlarda yaşadı. Buna göre, ülkede barınaklar ve geçici konutlarda yaşayan evsizlerin sayısı neredeyse Kastamonu'nun nüfusuna eş değerken, kamuya açık alanlarda yaşayan evsizlerin sayısı da Gümüşhane'nin nüfusunu geride bıraktı.

Geçen sene ABD'de yaklaşık 550 bin evsizin 355 binini (yüzde 64,5) yalnız başına hayatla mücadele eden bireyler oluştururken bu sayı Kırklareli'nin nüfusundan fazla. Ayrıca, ABD'deki evsizlerin yaklaşık 195 bini (yüzde 35,5) çocuklu ailelerden oluşurken, bu rakam Iğdır veya Bartın'ın nüfusuna denk geliyor.

ABD'de geçen seneki 550 bin evsizin 331 binini (yüzde 60) erkekler oluştururken, 217 bini (yüzde 39,5) kadınlardan, 2 bini de (yüzde 0,5) transgender kişilerden oluştu. Ayrıca, evsiz kadınların yaklaşık yüzde 76'sı yerel barınaklarda veya kentsel konutlarda kendilerine sığınacak yer bulabilirken, evsiz erkeklerin ise yüzde 70'i sokaklarda yaşıyor.

- Temel nedenlerin başında işsizlik geliyor

Uluslararası yardım kuruluşu The Salvation Army'nin araştırmasına göre, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de evsizliğin temel nedenlerinin başında işsizlik ve yoksulluk geliyor.

Ülkede işini herhangi bir nedenle kaybeden veya iş bulamayanlar, konut kredisi, sağlık sigortası masrafları, kişisel borçlar ve tüketici kredileri altında ezilirken zamanla ev taksitlerini veya kiralarını ödeyemiyor ve sokağa atılıyor.

Araştırmaya göre, bu kişilerin büyük bir oranı evsizler için hizmete sunulan düşük maliyetli konutlarda da kendilerine yer bulmakta sorun yaşıyor.

Federal ve yerel hükümetlerde evsizler için ayrılan bütçelerin son derece düşük olması nedeniyle söz konusu konutlardan faydalanabilmek için yeni evsiz kalan insanlar bazen yıllarca beklemek ve sokakta yaşamak zorunda kalabiliyor.

Araştırmada, ayrıca, ABD'de evsizliğin nedenleri arasında fiziksel ve ruhsal bozukluklar, psikolojik sorunlar, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, kumar alışkanlığı, aile içi şiddet, bireyin sosyal ilişkilerinin bozulması gösteriliyor.

- Karton üzerinde geçen hayatlar

ABD'de evsiz kalan ve düşük maliyetli konutlarla evsiz barınaklarında kendilerine yer bulamayan insanlar, çoğunlukla sokaklarda kartonların üzerinde yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin finans merkezi olarak bilinen en büyük kenti New York'ta kaldırımlarda kendilerine kartonlardan barınak yapan evsizlerin yanlarında sadece birkaç parça eşya ve valizleri bulunuyor.

Times meydanı, Bryant Park, Broadway ve en lüks dünya markalarının mağazalarının bulunduğu 5. Cadde gibi meşhur bölgelerde yaşama tutunmaya çalışan evsizler, zenginlik ve yoksulluk arasındaki çelişkiyi de çarpıcı şekilde yansıtıyor.

Kentin en işlek yerlerinden biri olan Grand Central tren ve metro istasyonunda evsizler, insanlara dış kapıları açarak yardımcı olmaya çalışırken, içeriden esen sıcak havayla da ısınmaya çalışıyor.

Bazen New York’taki restoranların önlerinde yardım talep eden evsiz insanların çöpleri karıştırarak yiyecek araması ve gazete parçalarını üstlerine sararak soğuktan korunmaya çalışması da dikkati çekiyor.

Öte yandan, metro istasyonlarında ve tren vagonlarında uyuyan evsizleri New York polisi sık sık uyararak bu alanlarını terk etmelerini istiyor.

- Mazgalların üzerinde soğuktan korunmaya çalışıyorlar

New York kaldırımlarında mazgalların üzerine kartonlarını yerleştiren evsizler, bu mazgallardan çıkan buharla ısınmaya çalışırken, soğuk kış günlerinde de battaniyelerine sarılarak geceyi geçiriyor.

Evsizlerin bir kısmı gündüzleri eşyalarını alışveriş arabalarına doldurarak günübirlik barınaklarda yer bulmaya çalışırken, bazıları da sokaklarda ve köşe başlarında oturarak yardım talep ediyor.

Evsizlerin ellerindeki boş plastik bardaklardaki bozuk paralar göze çarparken, önlerinde tuttukları karton pankartlarda çeşitli ifadeler dikkat çekiyor.

Bu ifadelerin arasında, "İşimi ve evimi kaybettim", "Evsiz, çocuklu ve hamile", "Lütfen yardım edin", "ABD gazisi. Savaşta çarpıştı, şimdi evsiz kaldı. Hükümet nerede?" gibi çarpıcı yazılar yer alıyor.

- Evsizlerin 60 binden fazlası gazi

ABD'nin Evsiz Gaziler Ulusal Koalisyonunun (NCHV) verilerine göre, geçen sene ülkedeki yaklaşık 550 bin evsizin yüzde 11'ini, yani 60 binden fazlasını gaziler oluşturdu.

NCHV'nin verileri, ayrıca, ABD'deki gazilerin yaklaşık 1,4 milyonunun da evsizlik riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret ediyor.

Ülkedeki evsiz gaziler, ABD için 2. Dünya Savaşı da dahil olmak üzere, Kore, Vietnam, Grenada, Panama, Lübnan, Orta Doğu ve Afganistan'da çarpışan kişilerden oluşuyor.

NCHV, ABD'deki evsiz gazilerin yaklaşık yarısının Vietnam Savaşına katıldığını belirtirken, ülkedeki evsiz gazilerin üçte ikisinin ABD ordusunda en az 3 yıl hizmet verdiğini ve üçte birinin de ordu kariyerleri sırasında savaş bölgelerinde yer aldığını ifade ediyor.

Veriler, ayrıca, ülkedeki 60 binden fazla evsiz gazinin yüzde 8,8'inin, yani yaklaşık 5 bin 300'ünün, 18-30 yaş arası genç nüfustan olduğunu gösteriyor.

NCHV, ABD'nin 2003'te başlayan Irak operasyonlarında hizmet veren askerlerinden 12 bin 700'ünün 2010 yılına gelindiğinde evsiz kaldığını vurguluyor.

- En çok evsiz New York bölgesinde

ABD'deki Evsiziliği Bitirmek İçin Ulusal Birlik adlı kar amacı gütmeyen kuruluşun verilerine göre, ülkede evsizlerin en çok ve en yoğun bulunduğu bölge ABD'nin finans dünyasının merkezi olarak kabul edilen New York şehri ile yakınındaki New Jersey metropolitan bölgesi.

Buna göre, bu bölgede yaşayan toplam 20 milyon 100 bin insan içinde 86 bin evsiz bulunurken, bu bölgedeki nüfus içerisinde her 10 bin kişiden 43'ü evsizlikle mücadele ediyor.

Bu bölgeyi ABD'li dev teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan ve eğlence dünyasının kalbi olan Kaliforniya eyaleti takip ediyor.

Sinema endüstrisinin merkezi olarak kabul edilen Hollywood'un bulunduğu Los Angeles metropolitan bölgesinde 13 milyon 340 bin kişi içinde 51 binden fazla evsiz bulunurken, bölgedeki nüfus içerisinde her 10 bin kişiden 38'i evsizlikle mücadele ediyor.

Ayrıca, Apple ve Google gibi dünyaca ünlü teknoloji markalarına ev sahipliği yapan San Francisco bölgesinde 15 bin 500 evsiz, Microsoft'un merkezinin bulunduğu Seattle kentinde ise 13 bin 400 evsiz yaşıyor.

ABD'nin petrol ve doğalgaz üretiminin kalbi niteliğindeki Teksas eyaletinin Houston, Dallas ve San Antonio kentlerinde ise yaklaşık 14 bin evsiz, dünyaca ünlü sahillerin olduğu Florida eyaletinin Miami kentinde ise 8 bine yakın evsiz bulunuyor.

- Ekonomik maliyeti 10 binlerce dolar

Öte yandan, barınaklar, sağlık harcamaları, hastane, psikolog ve bakım masrafları nedeniyle ABD'de evsiz bir bireyin ekonomik maliyetinin 10 binlerce doları bulduğu ifade ediliyor.

ABD'nin eski Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı Shaun Donovan, 2012'de yaptığı bir açıklamada, ülkede tek bir evsiz insanın ekonomiye maliyetinin yılda 40 bin dolar olduğunu söylemişti.

ABD'nin eski Başkanları George W. Bush ve Barack Obama dönemlerinde 7 yıl boyunca bu hükümetlere evsizlik konusunda danışmanlık yapan Philip Mangano ise tek bir evsiz insanın vergi mükelleflerine maliyetinin 35 bin ila 150 bin dolar olduğunun tahmin edildiğini belirtmiş, ancak evsiz insanların grup evlerinde yaşaması durumunda bu maliyetin 13 bin ila 25 bin dolara indirilebileceğini vurgulamıştı.

Florida eyaletinin 2014'te yaptığı bir araştırmada ise evsiz bir insanın ekonomiye maliyetinin yılda 31 bin dolar olduğu ifade edilmiş, ancak bu kişilere daimi olarak kalıcı bir yer, ücretsiz sağlık hizmeti ve iş eğitimi verilmesi durumunda bu miktarın yılda 10 bin dolara indirilebileceği belirtilmişti.

- Ayrılan bütçe yüzde 2'nin altında

New York eyaletinin 2018 mali yılı bütçesine göre 153 milyar dolarlık bütçenin 2,5 milyar doları (yüzde 1,6) evsizler için yerel barınaklara veya kentsel konutlara yatırım yapılması için ayrılmış durumda.

Kaliforniya eyaletinin 183 milyar dolarlık 2018 mali yılı bütçesinin 2 milyar doları, (yüzde 1,1) evsizlere ayrılmış durumdayken, Teksas eyaleti de 217 milyar dolarlık 2018 mali yılı bütçesinin sadece 1,2 milyar dolarını (yüzde 0,5) evsizlere konut sağlamak için ayırıyor.

ABD federal hükümetinin yaklaşık 4 trilyon dolarlık 2018 mali bütçesinde evsizlere ayrılan miktar yaklaşık 5 milyar dolar, yani yüzde 0,12 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek yılki mali bütçe planına göre ise, evsizlere en çok katkıda bulunan federal kurumların arasında yer alan ve 1987'de kurulan "Evsizler İçin Kuruluşlararası Konsey" ise kapatılma riskiyle karşı karşıya.



