GRAFİKLİ - ABD'nin Suriye'de rejim üssüne saldırısında soru işaretleri

ANKARA (AA) - ABD'nin Suriye'de yoğun füze saldırısı düzenlediği Beşşar Esed rejimine ait hava üssü, ülkedeki en aktif askeri üslerdendi. Ancak rejim kaynaklarının üssün önceden boşaltıldığını duyurup ve asker kaybını 6 olarak açıklaması soru işaretlerine neden oldu.

ABD ordusunun rejimin 4 Nisan'da Han Şeyhun kimyasal katliamına tepki olarak füze saldırısı düzenlediği Şayrat hava üssü, Humus ilinin yaklaşık 31 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

Esed rejiminin en aktif kullandığı üslerden Şayrat, güvenilir askeri bilgiler yayınlayan açık kaynaklara göre, 7. MİG-25 birliği, MİG-23 birliği, MİG-29 birliği , 677. SU-22 birliği ve rejimin Han Şeyhun'a sarin gazı atan SU-22 tipi savaş uçaklarının bulunduğu 685. hava birliğini barındırıyordu.

Üs ayrıca, SU-25 bombardıman uçağı, sekiz adet K52 ve 4 adet Mİ-27 Rus yapımı helikoptere sahipti.

40 silosu olan üs, 22.tugayın karargahı olarak biliniyordu.

Ancak rejimin resmi haber ajansı SANA, orduya dayandırarak verdiği bilgide, yalnızca 6 rejim askerinin öldürüldüğünü savundu.

Esed'e yakınlığıyla bilinen Meyadin televizyon kanalının internet sitesinde, saldırının gerçekleşeceği beklentisi nedeniyle üssün önceden boşaltıldığı iddia edildi.

Bu arada ölen Suriye askerlerinin kimlik bilgilerinin yayınlandığı rejime yakın bazı sosyal medya hesaplarında, kayıpların üste değil, yanındaki hava savunma birliğinde yaşandığı ileri sürüldü.

Rejim kaynaklarının açıklaması, tahribat etkisi ve isabet yüzdesi en yüksek füze türlerinden Tomahawklarının onlarcasının kullanıldığı saldırıda, üste neredeyse hiç kimsenin bulunmadığı kuşkusuna sebep oldu.

ABD'li yetkililer, saldırıda kaç rejim askeri ölmüş olabileceğine ilişkin tahmini bir veriyi henüz paylaşmadı.

- Rusya'nın rolü

CNN haberinde, bir Pentagon yetkilisinin, füze atılan hava üssünde Rus unsurların da bulunduğunu ancak muhtemel can kaybının önlenmesi için Ruslara önceden birkaç kez bilgi verildiği açıklamasını paylaşmıştı.

Esed rejiminin en önemli destekçisi olan Rusya ise saldırı öncesinde Şam yönetimini tedbir alması için uyarıp uyarmadığını henüz açıklamadı.

ABD, Doğu Akdeniz'deki destroyerlerinden fırlatılan 59 Tomahawk füzesiyle, kimyasal saldırıda kullanılan Şayrat Hava Üssünü vurduğunu açıklamıştı. Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, “Bu füzelerle (hava üssündeki) uçaklar, hangarlar, yakıt ve lojistik destek depoları, güçlendirilmiş uçak sığınakları, mühimmat depoları, hava savunma sistemleri ve radarları vuruldu.” şeklinde konuşmuştu.



