GRAFİKLİ- AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü (2)

ANKARA (AA) - ENES KAPLAN/İLKAY GÜDER - Türkiye 16 Nisan 2017'de "tarihi" olarak nitelendirilen halk oylamasıyla yeni bir döneme girdi. "Evet" oylarının yüzde 51,41 oranında çıktığı 16 Nisan halk oylamasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a parti üyeliği yolu açıldı.

Türkiye, 16 Nisan'da yapılan ve "tarihi" olarak nitelendirilen halk oylamasıyla yeni bir döneme girdi. Halk oylaması süreci, Başbakan Binali Yıldırım dahil, 316 AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan anayasa değişikliği teklifinin 10 Aralık 2016'da TBMM Başkanlığına sunulmasıyla başladı.

Maddelere ilişkin oylamaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Şubat 2017'de anayasa değişikliğine ilişkin kanunu onaylayarak, halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderdi.

16 Nisan'da yapılması kararlaştırılan halk oylaması sürecinde Erdoğan 33 il ve bazı ilçelerde, Başbakan Yıldırım da 51 ilde vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir programlarına da birlikte katıldı.

- Erdoğan'a genel başkanlık yolu açıldı

16 Nisan 2017'deki halk oylamasından yüzde 51,41 oranında "evet", yüzde 48,59 oranında "hayır" oyu çıkmasıyla anayasadaki, "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" hükmünün kaldırılmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı.

Erdoğan, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'ne 979 gün aradan sonra gelerek, üyelik beyannamesini imzaladı ve AK Parti'ye üye oldu.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, parti genel merkezindeki konuşmasında, 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre yapmaya karar verdiklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı genel başkan adayı olarak teklif edeceklerini açıkladı.

- Erdoğan, 998 gün sonra yeniden genel başkan

Üç yıllık bir aradan sonra AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresinde bin 414 oyla geçerli oyların tamamını alan Erdoğan, 998 gün sonra kurucusu olduğu partiye yeniden Genel Başkan seçildi.

Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle ihdas edilen "genel başkan vekilliği" görevine de Başbakan Binali Yıldırım getirildi.

Olağanüstü kongrenin ardından AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) da belirlendi.

- Bin 44 gün sonra

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel başkan seçilmesinin ardından 30 Mayıs'ta AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılarak partililere hitap etti.

Erdoğan, konuşmasında, "En son 22 Temmuz 2014'te, sizlerle bu salonda birlikte olmuştuk. Yaklaşık 34 ay, tam olarak da bin 44 gün sonra bir kez daha burada, bu salonda sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum." ifadesini kullandı.



Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan seçilmesinin ardından, ilk MYK toplantısı da 6 Haziran'da yapıldı.

"Yeni atılım dönemi"nin yol haritasının ele alındığı toplantıda, 16 Nisan'daki halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğinin ardından yeni sistemin öngördüğü uyum yasaları, Meclis İç Tüzüğü'nde yapılması planlanan değişiklik ve teşkilatlardaki yenilenme çalışmaları değerlendirildi.

- 2018 Şubat ayının sonuna kadar devam edecek

AK Parti'nin, olağan büyük kongre hazırlıkları kapsamında belde, ilçe ve il kongrelerinin ilgili takvimleri işlerken, yurt dışına yeni temsilcilikler açılması için çalışmalar sürdürülüyor.



Kongre takvimini 4 Temmuz Salı günü belde kongreleriyle başlatan AK Parti, 19 Ağustos-12 Kasım'da ilçe, 2018 yılı şubat ayının sonuna kadar da il kongrelerini tamamlamış olacak.

Üye sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük partisi olma özelliğini taşıyan AK Parti, icraatları ve her seçimde oyunu artırmasıyla üniversitelerde tez konusu oluyor.

Öte yandan AK Parti'nin başarısının sırrını öğrenmek için de birçok ülkeden parti temsilcileri genel merkeze gelerek, yöneticilerle görüşmeler yapıyor.

- İstişare ve değerlendirme toplantıları

Kurucu Genel Başkan Erdoğan'ın partiyi kurduğu dönemden itibaren her zaman vurgu yaptığı "istişare", AK Parti'nin en önemli geleneklerinden biri haline geldi. Bu doğrultuda kurucular, milletvekilleri, parti kurulları ve gerekli durumlarda il ve ilçe başkanları ile belediye başkanlarının da dahil edildiği 25 istişare kampı düzenlendi.

AK Parti İstişare Kamplarından 26'ncısının bu yıl Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında Afyonkarahisar'da yapılması planlanıyor.

(Bitti)