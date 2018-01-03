GRAFİKLİ - Aksa'ya adanan bir hayat: Şeyh Raid Salah

KUDÜS (AA) – ESAT FIRAT – İsrail hapishanelerindeki cezasının her bitiminde, "Mübarek Mescid-i Aksa'nın zaferi için ucuz bir bedel ödedim" diyen ve 15 Ağustos 2017'den bu yana gözaltında bulunan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, 7 Ocak'ta bir kez daha hakim karşısına çıkıyor.



İsrail'in 14 Temmuz 2017'de Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylardan yaklaşık 1 ay sonra gözaltına aldığı Şeyh Salah'ın avukatlarından Ömer el-Hamayse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeyh Salah'ın 7 Ocak'ta İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya çıkarılacağını belirtti.



Avukat Hamayse, Şeyh Salah'ın daha önce İsrail’in güneyindeki Birussebi (Beer Şeva) kentindeki Nefha (Rimon) Hapishanesi'nde tutulduğunu, daha sonra Gazze'nin kuzeyinde yer alan Askalan (Aşkelon) kentindeki hapishaneye nakledildiğini ve tek kişilik hücrede tutulduğunu söyledi.



Şeyh Salah'ın yaklaşık 5 aydır gözaltında tutulduğuna vurgu yapan Avukat Hamayse, İsrail polisinin sadece Şeyh Salah'ı değil etrafındaki savunma erkine de gözdağı verme amacıyla avukatlarından Halid Zabarka'yı da gözaltına aldığını ve daha sonra serbest bıraktığına dikkati çekti.



Öte yandan 1948 Filistin İslami Hareketi Başkan Yardımcısı ve İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi bünyesindeki Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal Hatib de Şeyh Salah'ın durumuna ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:



"İsrail rejimi 1969'da Mescid-i Aksa'nın yakılmasının ardından Harem-i Şerif'in tehlikede olduğu şiarını her platformda yükselten Şeyh Salah'ı etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Ancak Şeyh Salah, İsrail'in baskıları karşısında yılmayacak ve mücadelesini her şekilde sürdürmeye devam edecektir."



Hatib, İsrail'in aylardır gözaltında tuttuğu Şeyh Salah'ın direncini kırmaya çalıştığını belirterek, "İsrail Şeyh'i hücreye koymuş ve birinci dereceden yakınları dışında kimseyle görüşmesine izin vermeyerek azmini kırmaya çalışıyor. Ancak İsrail her ne yaparsa yapsın Şeyh Salah güçlü azminden ve yüksek moralinden ödün vermeyecektir." vurgusu yaptı.



- Şeyh Salah kimdir?



İsrail'in Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasakladığı 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri olan Şeyh Salah, İsrail'in kuruluşundan 10 yıl sonra 1958'de, tarihi Filistin topraklarının İsrail devletinin ‘sınırları’ içinde kalan Umm'ul Fehm kentinde dünyaya geldi.



Asıl adı Raid Salah Süleyman Ebu Şakra Mahacine olan Şeyh Salah, liseyi Umm’ul Fehm'de bitirdikten sonra yüksek öğrenimini işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan El-Halil Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi'nde tamamladı.



Kendi deyimiyle "Filistin 1948 İslami Hareketinin kurucularından" olan Şeyh Salah, İsrail makamları tarafından öğretmenlikten men edildikten sonra İslami çalışmalarının yanı sıra 1980-1985 yılları arasında ticaretle uğraştı.



Şeyh Salah, yaklaşık 5 yıl sürdürdüğü ticaret hayatından gazeteciliğe geçerek 1986-1989 yılları arasında aylık yayımlanan "Sırat" dergisinin iki genel yayın yönetmeninden biri oldu.

- Umm'ul Fehm'in 3 dönem üst üste belediye başkanlığını yaptı

Aynı yıl İsrail'deki yerel seçimlerde İslami Blok listesinden aday olan Şeyh Salah, henüz 31 yaşındayken Umm'ul Fehm Belediye Başkanı seçildi, grubu ise belediye meclisinin 15 sandalyesinden 13’ünü kazandı.



Şeyh Salah, 1993 ve 1998 yıllarında art arda ikinci ve üçüncü dönem belediye başkanlığına seçildikten sonra 2001 yılında bu görevinden istifa ederek kendisini tamamen İslami çalışma hayatına adadı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1993'te imzalanan Oslo Barış Anlaşması, 1948 Filistin İslami Hareketi içinde bölünmeye yol açtı. Anlaşmayı destekleyenler ile buna karşı çıkanların anlaşmazlıkları nedeniyle hareket, 1996’da "Kuzey Kanadı" ve "Güney Kanadı" olmak üzere ikiye ayrıldı.

Şeyh Salah, 1996'da yaşanan bu ayrılıktan sonra hareketin kuzey kanadının başkanı seçildi.

- "Mescid-i Aksa tehlikededir"

İslami çalışmaları ve İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşıtlığıyla bilinen Şeyh Salah, İsrail'in bu ihlallerini, "Mescid-i Aksa tehlikededir" şeklinde sloganlaştırarak İsrail vatandaşı Filistinliler arasında farkındalık yaratmaya çalıştı ve bunun üzerine tutuklanarak ilk defa 2003-2005 yılları arasında hapis cezasına çarptırıldı.



Şeyh Salah, hapis cezasını çektikten sonra hareket liderliğinin yanı sıra Yüksek Arap Takip Komitesi bünyesindeki Özgürlük Esirleri Komisyonu'nun başkanlığı da yaptı.



Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen Mavi Marmara gemisindeki aktivistlere katılan Şeyh Salah, 2010'da İsrail polisine saldırdığı gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.



"Mescid-i Aksa Muhafızı" olarak da ünlenen Şeyh Salah, 2013 yılında dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan "Kral Faysal İslam'a Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.



Şeyh Salah, 2013'te Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırıldı, 2014'te ise daha önce eşini sorguya çeken İsrail polisini engelleme suçundan para cezasına çarptırıldı.

- "Mübarek Mescid-i Aksa'nın zaferi için ucuz bir bedel ödedim"

İsrail tarafından birçok kez hapis cezasına çarptırılan Şeyh Salah, bir defasında mahkûmiyetinden dolayı "mutlu ve sevinçli" olduğunu belirterek şunları dile getirmişti:



"Çünkü hakkımdaki bu kararlar ve tutuklanmalarım İsrail'in zulmünün göstergesine dönüşüyor. Eğer zulüm giderek artıyorsa İsrail'in yıkılması yakındır. Ben ise mübarek Mescid-i Aksa'nın zaferi için ucuz bir bedel ödedim."



Şeyh Salah, 9 yıl önce verdiği bir cuma hutbesinde "şiddete teşvik" ettiği gerekçesiyle İsrail mahkemesi tarafından 18 Nisan 2016'da 9 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 17 Ocak 2017'de serbest bırakıldı.

Ancak özgürlüğü yine uzun sürmedi. İsrail polisi, 14 Temmuz 2017'de Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylardan bir ay sonra 15 Ağustos'ta Umm'ul Fehm'deki evine baskın düzenleyerek Şeyh Salah'ı yeniden gözaltına aldı. İsrail polisi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Salah'ın "kışkırtıcı açıklamalar yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Evli ve üç çocuk babası olan Şeyh Salah'ın bir kez daha gözaltına alınmasının ardından AA muhabirine açıklama yapan Özgürlükler Komisyonu Başkanı Hatib ise İsrail'in Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylardan sonra bir "günah keçisi" aradığına dikkati çekerek şunları söylemişti:



"İsrail devleti, bu olaylardan sonra ağız değiştirerek farklı bir tavra büründü. Bu bağlamda Binyamin Netanyahu hükümeti Şeyh Salah'ı hedef almaya başladı. Netanyahu Mescid-i Aksa'da geri adım attıktan sonra bir 'günah keçisi' arayışı içine girdi ve bu günah keçisi de Şeyh Salah oldu."



