GRAFİKLİ - ANADOLU'NUN KAYAK ZİRVELERİ - Kış turizminin yükselen değeri: Davraz

ISPARTA (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, son zamanlardaki yatırımlarla kış ve doğa turizminin batı Akdeniz'deki merkezi haline geldi.

Bu yıl sezonun kısa bir süre önce açılmasına rağmen ilginin yoğun olduğu Davraz Kayak Merkezi, doğal güzellikleri öne çıkıyor.

Şehir merkezine 26, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na 50 kilometre mesafede bulunan, Antalya, Ankara, İzmir ve çevre illerden her yıl binlerce turistin tercihi olan 2 bin 635 metre rakımlı Davraz, sahip olduğu coğrafi özellikleriyle kayak dışında dönemsel olarak diğer doğa sporlarını yapma imkanı da sağlıyor.

Davraz'da 4 yıldızlı 280 yataklı bir otel, 90 yataklı Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Davraz Uygulama Oteli, 55 yataklı bir oberj otel, 24 yatak kapasiteli dağevi olarak bilinen 1 pansiyonun yer aldığı merkezde, 3 dağ kafeteryası ve 4 futbol sahası mevcut.

Kayak merkezinde saatte bin kişiyi taşıyabilen bin 211 metre ve saatte 800 kişiyi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda 2 telesiyej, saatte 800 kişiyi taşıyabilen 624 metre uzunluğunda bir teleski ve 300 metrelik 2 babylift bulunuyor. Telesiyejlerle zirve noktalarına çıkan ziyaretçiler, enfes manzaralar sunan bölgeyi kuş bakışı izleyebiliyor.

Kayakseverlere Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapabilme fırsatı da sunan merkezde, yeni başlayan, orta düzey ve usta kayakçılar için uygun pistler bulunuyor. Doğal dokunun yumuşaklığı ve kar kalitesiyle kayakçıları cezbeden Davraz Kayak Merkezi'nin 12 pistinin toplam uzunluğu ise 23,5 kilometre.

Davraz Kayak Merkezi'nden 2016- 2017 kayak sezonunda 11 bin 385 kişi konakladı, 12 bin 481'i kayakçı ve 40 bin 828 günübirlikçi olmak üzere toplam 53 bin 309 kişi yararlandı.

Gül ve lavanta turizmiyle ülke ekonomisine son yıllarda önemli katkı sağlayan Isparta, Davraz Kayak Merkezi'yle de kış turizmine katkı sunuyor.

- "Kaybolmazsın, çığ düşmez"

Isparta Kültür ve Turizm Müdürü Osman Çot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Davraz Kayak Merkezi'nin Türkiye'deki kayak merkezleri arasında ilk 5'te yer aldığını söyledi.

Kayak merkezinin sahip olduğu coğrafi güzellikleri ve altyapı tesisleriyle kış turizminde sürekli gelişme gösterdiğini ifade eden Çot, yaz aylarında da spor turizmi faaliyetlerinin yapıldığını belirtti.

Geçen yıl gelen ziyaretçi sayısını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Çot, şöyle devam etti:

"Davraz Kayak Merkezi, Batı Akdeniz'de kayak yapılabilecek en iyi merkezlerden bir tanesi. Her geçen yıl biraz daha gelişmektedir. Alt ve üstyapı olarak da sürekli gelişmektedir. Konaklama olarak iyi durumda. Önemli pistlerimiz var. 23 bin 500 metre uzunluğunda pistlerimiz var. Mekanik tesislerimiz iyi, bir zorluk yok. 5. mekanik tesisi yapımı içinde ihale çalışmalarına başlandı. En kısa zamanda 5'inci mekanik tesisimizi de kazandıracağız. Davraz kar kalitesinin çok iyi olmasından ötürü diğer kayak merkezlerinden ayrılıyor ayrıca Davraz Kayak Merkezimizde hiçbir tehlike yok. Doğal pistler var. Kaybolma, çığ düşme gibi tehlikeler yok. Davraz'ımızın bir özelliği de bu."

Çot, Isparta ve Türkiye için merkezin öneminin her geçen yıl arttığını aktararak turistleri Davraz'a beklediklerini vurguladı.

- "Tutku haline gelecek"

Kayak merkezde işletme sahibi ve Davraz Doğa Sporları Kulübü Başkanı Yusuf Güngör de Davraz'ın manzarasının eşsiz olduğunu anlattı. Zirveden Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapıldığına dikkati çeken Güngör, bu deneyimin eşsiz olduğunu dile getirdi.

Bir kez gelen için Davraz'ın bir daha vazgeçilemez tutku halini aldığını belirten Güngör, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bansko'dan (Bulgaristan'ın bir numaralı kayak merkezi) çok daha mükemmel bir dağız. İnsanlar zirve noktasına çıktığında büyüleniyorlar. Muazzam bir manzara var. Dağın zirvesine çıktıkları zaman hayal edemeyecekleri vadiler, kayak alanları var. Her türlü etkinliğin yapılabileceği alanlar söz konusu. Yerli ve yabancı turistler bir kez buraya geldiğinde buradan kopamıyor."

Kayak antrenörü Müjgan Tığlı ise bu sene sezonun biraz geç fakat güzel başladığına işaret ederek il dışından gelen misafirlerin sayısının oldukça fazla olduğunu kaydetti.