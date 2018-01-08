GRAFİKLİ - ANADOLU'NUN KAYAK ZİRVELERİ - Kristal kar üstünde kayağın adresi: Cıbıltepe

KARS (AA) - YUNUS OKUR - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, sarıçam ormanlarıyla kaplı pistleri ve doğal güzelliğiyle ön plana çıkıyor.

Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce kayaksevere ev sahipliği yapan Cıbıltepe Kayak Merkezi, eşsiz doğası ve doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Geçen yıl 10 bin turistin konakladığı ve 60 bin kişinin kayak tesislerinden faydalandığı Cıbıltepe'de, 2 bin yatak kapasiteli 6 otel ile çok sayıda apart ev bulunuyor.

- Sarıçam ormanları arasında eşsiz kayak keyfi

Kars'a 54, Sarıkamış ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi, kar kalitesi ve muhteşem doğasıyla herkesi büyülüyor.

Kış sporları ve kış turizmi bakımından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan Cıbıltepe, sarıçam ormanlarıyla kaplı yüksek bir plato üzerinde yer alıyor.

Sarıkamış çevresi, özellikle "alp ve kuzey disiplini" kayak uygulamaları ile "kayak safari" ve "kızaklı geziler" için çok uygun ortam sunmanın dışında snowboard sporu için hazırlanmış pistleriyle de kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

- Yılın birçok günü güneşli ve çığ tehlikesi yok

Biri 3,2, ikisi 3, üçü 2,5, ikisi 2, biri 1,7 kilometre olan 9 pist bulunan kayak merkezinde yaklaşık 5 kilometre kesintisiz kayak yapılabiliyor.

Yılın birçok günü güneşli geçmesine rağmen çığ tehlikesi bulunmayan merkezde, kar kristal özelliğini kaybetmiyor.

- "Dünyada eşi benzeri yok"

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cıbıltepe'deki kayak sezonunu 9 Aralık'ta doğal karla açtıklarını söyledi.

Suni kar tesisi için projelerin yapıldığını ve çalışmaların devam ettiğini belirten Toksoy, şöyle konuştu:

"Suni kar olduğu zaman, kasım ayında kayak sezonunu açmış olacağız. Kayak merkezimiz, diğer merkezlerden çok farklı. Dünyanın hiçbir yerinde sarıçam ormanları arasında bu doğal güzellikte başka bir kayak merkezi yok. Alpler'den sonra Sarıkamış dışında böyle kristal kara sahip bir kayak merkezi de bulunmuyor. En kolaydan zora doğru pistlerimiz var. Her kesimden insan buraya gelip kayak yapabilir. İlçedeki bütün otellerimiz dolu olduğu için misafirlerimizi Kars il merkezine yönlendiriyoruz."

Toksoy, öğrencilerin trenle akın akın Kars'a geldiğini hatırlatarak, son zamanlarda Kars bölgesine yoğun ilgi olduğunu anlattı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın girişimiyle uçak fiyatlarında da düşüşlerin olduğunu aktaran Toksoy, insanların yurt içinden ve İran ile Avrupa ülkelerinden kayak merkezine geldiğini ifade etti.

- "Dans eden karlar diyarı"

Kayak merkezinde hizmet veren Çamkar Otel Genel Müdürü Kemal Sönmez ise "Dans eden karlar diyarı" olarak da bilinen Cıbıltepe'nin, çok özel bir yer olduğunu söyledi.

Kristal karın Cıbıltepe'yi özel yaptığını vurgulayan Sönmez, şunları kaydetti:

"Dünyada Alpler'den sonra sadece burada kristal kar var, bu da burayı özel yapıyor. Sarıçam ormanları arasında pistin olması ve çığ tehlikesinin olmaması, kayakçılar için burayı cazip hale getiriyor. Dolu dolu bir sezon geçiriyoruz. Kayakseverlerin bir an önce yerlerini ayırtmasını tavsiye ediyorum. Bu yıl çok iyi bir sezon bekliyoruz. Uçak saatlerinin istediğimiz gibi olması, biz turizmcileri sevindirdi ve trenler boş gelmiyor. Kayak ve doğaseverleri bölgemize bekliyoruz."