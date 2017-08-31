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GRAFİKLİ - Arakanlı Müslümanların can pazarı devam ediyor

- Myanmar ordusunun, Arakan'ın Maungdaw, Buthidaung ve Rathidaung bölgelerinde Arakanlı Müslüman sivillere yönelik operasyonları sürüyor - Son 6 günde bu bölgelerdeki 60'tan fazla köyün boşaltıldığı ve bu köylerden onlarcasının da yakıldığı bildiriliyor - Bangladeş hükümetinin engellemelerine rağmen 20 binden fazla Arakanlı Müslüman ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaparken, on binlerin sınıra yakın bölgelerde bekleyişi sürüyor - Myanmar ordusunun giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölü sayısı netleştirilemiyor

GRAFİKLİ - Arakanlı Müslümanların can pazarı devam ediyor

ANKARA (AA) - Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde ordu ve Budist milliyetçileri, sivilleri hedef almaya devam ediyor.

AA'nın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) ait güvenilir sivil toplum kuruluşu (STK) ağları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Arakan'da Müslüman nüfusun yoğunlukla yaşadığı Maungdaw, Buthidaung ve Rathidaung kentlerinde Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin saldırıları sürüyor.

Son 6 günde Maungdaw, Buthidaung ve Rathidaung'daki 60'tan fazla köy boşaltılırken, bu köylerden onlarcası ateşe verildi.

Bu üç bölgedeki çok sayıda noktada sivillere yönelik katliamlar yaşandığı bilgileri gelmeye devam ederken, kaynaklar, ölü sayılarını zaman zaman yüzlerle zaman zaman da binlerle ifade ediyor.

Ancak bölgeye erişimin ordu tarafından yasaklanması nedeniyle Arakan'a uluslararası gözlemciler ya da STK'lar giremiyor. Bu nedenle hayatını kaybedenlerin sayısı kesin olarak saptanamıyor.

- Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e geçiş mücadelesi

Saldırılardan kaçmayı başaran ya da hedef olmaktan korkan çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş sınırına doğru kaçıyor.

Bangladeş hükümetinin engellemelerine rağmen 20 binden fazla Arakanlı Müslüman, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptı. On binlercesi ise sınıra yakın bölgelerde bekleyişlerini sürdürüyor.

Arakan'daki şiddet olaylarından kaçan Arakanlı Müslümanların bulunduğu teknenin gece saatlerinde Naf Nehri'nde alabora olması sonucu 10 çocuk ve 9 kadın cesedi Bengal Körfezi'ne vurmuştu.

Myanmar-Bangladeş sınırındaki Naf Nehri, yıllardır uğradıkları zulümden kaçan Arakanlı Müslümanların kaçış noktası. Arakanlı Müslümanlar nehirden geçerek Bangladeş'in Teknaf kentine ulaşmayı, oradan da Arakanlı mülteci kamplarının olduğu Bangladeş'in Cox's Bazar kentine geçmeyi amaçlıyor.

- Olayların gelişimi

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan öncülüğündeki Arakan Soruşturma Komisyonu'nun raporu, 23 Ağustos'ta Myanmar hükümetine sunulmuştu.

Rapor, Müslümanlara birtakım haklar tanınmasını öngörüyordu.

Uluslararası kamuoyunda raporun gündeme gelmesiyle Arakan'da polis ve sınır karakollarına saldırılar gerçekleşti. Ordu, saldırıları gerekçe göstererek Müslüman azınlığın yaşadığı bölgelerde yıkım ve katliama başladı.



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Anahtar Kelimeler:
ArakanArakanlı Müslümanlar
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