GRAFİKLİ - Batı Afrika'da terörün hedefinde yabancılar var

ANKARA (AA) - ESMA BEN SAID/ONUR USTA - Burkina Faso'da hafta başında düzenlenen ve bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği terör saldırısı, akıllara Batı Afrika ülkelerinde son yıllarda yabancı uyrukluları hedef alan saldırıları getirdi.

Başkent Vagadugu'nun merkezinde yabancıların sıkça bulunduğu şehir merkezinde düzenlenen saldırıda, resmi verilere göre yaşamını yitiren 18 kişiden 9'unu yabancı uyruklular oluşturuyor.

Henüz herhangi bir örgütün üstlenmediği saldırıya ilişkin ülkede terör soruşturması başlatıldı.

El Kaide'ye bağlı gruplar yaklaşık iki 2 yıldır Batı Afrika'da kıtada yaşayan yabancı uyruklulara yönelik kanlı saldırılarını artırarak devam ettiriyor.

- Burkina Faso

Başkent Vagadugu'daki son saldırıdan önce ülke, 15 Ocak 2016'da da terör saldırısıyla sarsıldı. Bir otel ve iki restorana düzenlenen saldırıda 22'si yabancı uyruklu 30 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı İslami Mağrip El Kaidesi (AQMI) üstlendi.

- Fildişi Sahili

Burkina Faso'nun güney komşusu Fildişi Sahili'nin ünlü plajı Grand Bassam'a 13 Mart 2016'da düzenlenen terör saldırısında 8'i yabancı 19 kişi yaşamını yitirdi. Bu saldırıyı da AQMI üstlendi.

- Mali

Mali'de ise 2015 yılından bu yana düzenlenen terör saldırılarında çok sayıda yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeydoğusunda görev yapan BM Misyonu (MINUSMA) çalışanlarının da yaşadığı Timbuktu'da, 7 Ağustos 2015'te silahlı bir grup terörist tarafından düzenlenen saldırıda 4'ü yabancı uyruklu 13 kişi öldü.

Saldırıyı AQMI'ya bağlı El-Murabitun örgütü üstlendi.

Başkent Bamako'da 7 Mart 2015'te yabancıların sık ziyaret ettiği bir mahallede bulunan restorana yönelik silahlı saldırıda da 3'ü yabancı 5 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıyı da El-Murabitun üstlendi.

Bamako'da 20 Kasım 2015'te Radissonn Oteli'ne düzenlenen ve AQMI örgütünün üstlendiği saldırıda da 14'ü yabancı 20 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede yabancılara yönelik son terör saldırısı 18 Haziran'da gerçekleştirildi. Bamako yakınlarındaki silahlı saldırıda 2'si yabancı 5 kişi hayatını kaybetti.

AQMI, Sahraaltı Afrika'da Fransa ve müttefikleri tarafından yürütülen operasyonlara karşılık Batı Afrika ülkelerinde farklı zamanlarda gerçekleşen terör saldırılarını üstleniyor.

Fransa, Mali'de konuşlandırdığı "Barkhane" adlı 4 bin kişilik askeri birliğiyle terörle mücadelede Batı Afrika ülkelerine destek veriyor. Bamako'da 2 Temmuz'daki G5 Sahel Ülkeleri Zirvesinde alınan kararla Çad, Nijer, Mali, Burkina Faso ve Moritanya'nın oluşturduğu 5 bin kişilik askeri güç ay sonunda bölgede terörle mücadele için görev yapmaya başlayacak.



