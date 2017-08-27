GRAFİKLİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçilirken kullandığı "Ben çalışan, koşturan, terleyen bir cumhurbaşkanı olacağım, alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım" ifadesini, üç yıllık sürede hayata geçirdi. Erdoğan, üç yılda 90'a yakın yurt dışı seyahati gerçekleştirirken, en çok gittiği ülkeler sıralamasında ABD, Suudi Arabistan ve Rusya ilk sıralarda yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt içinde ise 65 kenti 147 defa ziyaret etti.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, göreve geldiği üç yıl içinde birçok yurt dışı ve yurt dışı ziyarette bulundu. 28 Ağustos 2014-10 Ağustos 2017 tarihleri arasında en çok Avrupa ülkelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Avrupa ülkesine 20 kez giderek temaslarda bulundu.

Erdoğan, aynı süre içinde İngiltere, Letonya, Estonya, Ukrayna, Slovenya, Slovakya, Romanya, Arnavutluk, Hırvatistan, Polonya, Belarus ve Bosna-Hersek'e birer kez, Almanya'ya iki, Fransa ve Belçika'ya ise üçer kez gitti.

ABD'ye bir kez 2014, üç kez 2016 ve bir kez de bu yıl giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika kıtasında Kolombiya, Küba, Meksika, Şili, Peru ve Ekvador'u da ziyaret etti.

Resmi ziyaretleri kapsamında üç yıl içinde dört kez Rusya'ya, üç kez de Çin'e giden Erdoğan, 2015'te İran'a konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın yanı sıra Ortadoğu ülkelerine de çok sayıda ziyarette bulundu. Suudi Arabistan'a beş kez giden Erdoğan, Katar'a dört, Kuveyt'e üç, Bahreyn ve Ürdün'e ise birer kez gitti.



- KKTC ve Azerbaycan'a üçer ziyaret



Erdoğan, Afrika'da ise Cezayir, Etiyopya, Cibuti, Somali, Senegal, Fildişi, Gana, Nijerya, Gine, Uganda, Kenya, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar ile Ekvador Ginesi'ni ziyaret etti.

KKTC ve Azerbaycan'a üçer kez giden Erdoğan, Afganistan, Kazakistan, Özbekistan, Endonezya, Japonya ve Hindistan'a birer kez, Türkmenistan'a iki, Pakistan'a üç kez ziyarette bulundu.

- Yurt içi ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu tarihlerde yurt içi ziyaretlere de ağırlık verdi.

Erdoğan yurt içinde en çok Antalya, Rize, Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Kocaeli, Konya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa'yı ziyaret etti.

Erdoğan 65 kente 147 ziyaret gerçekleştirdi.