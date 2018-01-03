GRAFİKLİ - DEAŞ'a 2017 darbesi

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya çalışan, insanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin mücadele, geçen yıl büyük bir kararlılıkla sürdürüldü.

Türkiye'ye yönelik faaliyetlerine 2013'ten itibaren başlayan DEAŞ, aynı yıl Türkiye tarafından terör örgütü listesine alındı. 2014'te DEAŞ'ın Musul'u ele geçirmesinden sonra Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunda görevli 49 kişiyi rehin almasıyla artan DEAŞ tehdidi, ilerleyen süreçte yurt dışından ülke içerisine taşındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te ve Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te canlı bombalarla düzenlenen saldırıların ardından yapılan çalışmalarda faillerin terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu ortaya çıkarılırken, 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı ve Gaziantep'teki sokak düğününde canlı bombayla 58 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının da yine DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

DEAŞ saldırılarına karşı mücadele eden ve güvenliğini her geçen gün artırmaya çalışan Türkiye, terör örgütüne yönelik çok yönlü mücadele örneği sergiliyor.

- Mücadele kararlılıkla sürüyor

Örgüte karşı mücadelesini kesintisiz sürdüren Türkiye, yurt içi ve sınırdaki operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı. Güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Gaziantep olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda aralarında terör örgütünün üst düzey yöneticisi yabancıların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Örgütün yakalanan üst düzey yöneticileri ve üyeleri ise Türk adaleti önünde hesap verirken, çok sayıda DEAŞ üyesi yargılandıkları davalarda hapis cezasına çarptırıldı.

- Teröre "Fırat Kalkanı"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince, Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinde 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı 29 Mart 2017'de başarıyla tamamlandı.

Sınırın terör örgütlerinden temizlenmesi ve hudut güvenliğinin artırılmasına katkı sağlanarak, aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi amacıyla düzenlenen harekat kapsamında, bölgedeki terör örgütü DEAŞ hedefleri, savaş uçaklarıyla bombalandı. Bombardımanda DEAŞ hedefleri imha edilirken, çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı'nda Azez-Cerablus arasını terör örgütlerinden temizledikten sonra, Aralık 2016'da Bab'a yöneldi. Fırat Kalkanı unsurları, sivil kayıpların önüne geçmek amacıyla ilçe merkezine hızla girmek yerine teröristlerin direnişini kırmak için çevresini kuşattıkları ilçenin merkezine ilerlemeyi seçti. Böylece DEAŞ tehdidi sınırdan tamamen uzaklaştırıldı ve terör örgütü PKK/PYD'nin hudut boyunca kesintisiz hakimiyet kurmasının önüne geçildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 10 Mart 2017'ye kadar Azez-Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.

Örgüte başarılı operasyonlarla diz çöktüren güvenlik güçlerince 2017'de 4 bin 765 zanlı gözaltına alındı, 739 örgüt üyesi tutuklandı.

- Ocak

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik ocak ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 449 kişi gözaltına alındı, 120 şüpheli tutuklandı. Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne düzenlenen saldırının faili olarak aranan Abdülgadir Masharipov, Esenyurt'ta 17 Ocak'ta yakalandı.



- Şubat

Bir yandan Fırat Kalkanı Harekatı ile sınır ötesinde DEAŞ'la etkin mücadelesini sürdüren Türkiye, yurt içinde de örgüte göz açtırmayarak şubat ayında 957 kişinin yakalandığı operasyonlara imza attı. Operasyonlarda aralarında terör örgütünün yönetim kadrosundan oldukları belirlenen isimlerin de bulunduğu 122 örgüt üyesi tutuklandı, çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

- Mart

Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinde 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, 29 Mart 2017'de başarıyla tamamlanırken, yurt içinde de teröristlere göz açtırılmadı. Mart ayındaki operasyonlarda, gözaltına alınan 237 şüpheliden aralarında terör örgütünün yönetim kadrosundan oldukları belirlenenlerin de bulunduğu 52'si tutuklandı

- Nisan

Yurt genelinde nisan ayında şafak vakti ve eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında çok sayıda yabancının da bulunduğu 402 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 88 örgüt üyesi tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Reina saldırısı failleriyle irtibatlı ve halk oylaması öncesi sansasyonel eylem hazırlığında oldukları belirlenen 41'i yabancı uyruklu 49 zanlı gözaltına alındı.

- Mayıs

Mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarla aralarında terör örgütünün üst düzey yöneticisi oldukları belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 168 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 43 örgüt üyesi tutuklandı.

Başkentte, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen ve terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin Ankara'da kitlesel terör eylemi planlandığı, muhtemel hedeflerinin ise AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi olduğu belirlendi.

Ayrıca DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, İstanbul'da gözaltına alındı. Bayancuk'un DEAŞ'ın Türkiye'deki destekçi ve sempatizanlarının liderliğini yaptığı belirlendi.

- Haziran

Hazirandaki operasyonlarda 188 kişi gözaltına alındı, 20 örgüt mensubu tutuklandı.

Suriye sınırında çok sayıda patlayıcı ve canlı bomba yeleğiyle gözaltına alınan 5 terör örgütü DEAŞ üyesi, Kilis'te çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hatay'da canlı bomba eylemi hazırlığındaki 3'ü Suriyeli 5 terörist yakalandı.

- Temmuz

Temmuzda aralarında çok sayıda yabancının bulunduğu 512 kişi gözaltına alındı, 85 örgüt üyesi tutuklandı. Teröristlerin planladığı çok sayıda eylem de engellendi.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, DEAŞ'a yönelik operasyon sırasında polisler ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi, 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Hatay'da "canlı bomba" eylemi hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 DEAŞ mensubu tutuklandı.

- Ağustos

Operasyonlarda gözaltına alınan 268 kişiden 48'i tutuklandı. Operasyonlarda İstanbul'da polis memuru Sinan Acar bıçaklı saldırıda şehit olurken terörist etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ aleyhine kişileri öldürmekle görevli olan ve silahlarıyla yakalanan örgütün "infaz timi"nden 3 zanlı tutuklandı.

- Eylül

Operasyonlarda, aralarında terör örgütünün üst düzey sorumluları oldukları belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 135 kişi gözaltına alındı, 12 örgüt mensubu tutuklandı.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde polis merkezine bombalı saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ'lı teröristin üzerinde 300 civarında bilyeyle güçlendirilmiş yaklaşık 5 kilogram patlayıcı bulundu.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve mahkemece tutuklanan terör örgütü DEAŞ üyesinin ayakkabısına yaptırdığı gizli bölmede ele geçirilen şifreli flash bellekte, İstanbul'daki birçok önemli adresin işaretlendiği haritalar ortaya çıktı.

- Ekim

Ekimde 498 kişi gözaltına alındı, 18 örgüt mensubu tutuklandı.

Güvenlik güçleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi düzenlediği operasyonlarla terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe vurdu. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 8 ilde yürütülen operasyonlarda 143 şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin otoparkında, eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen DEAŞ üyesi 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı.

- Kasım

Kasımda da operasyonlarla örgüte göz açtırılmazken, aralarında terör örgütünün üst düzey sorumluları olduğu belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 634 kişi gözaltına alındı, 91 örgüt mensubu tutuklandı.

- Aralık

Aralıktaki operasyonlarda da aralarında örgütün üst düzey sorumluları olduğu belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 317 zanlıdan 40'ı tutuklandı.

Operasyonlarla teröristlerin planladığı çok sayıda canlı bomba eylemi engellendi, zanlılarla silah ile para ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.