GRAFİKLİ - Erdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılında yurt dışına yaptığı ziyaretler kapsamında, 146 bin kilometre yol yaparak, dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl bazıları resmi ziyaret kapsamında, bazıları da çeşitli zirve ve genel kurullara katılım şeklinde olmak üzere, çok sayıda ülkeye heyetle gitti.

Yurt içi temasları kapsamında, illeri de ziyaret eden Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ülkenin dört bir yanından gelen muhtarlarla bir araya geldi.

Bu kapsamda, yılın ilk ziyaretini Güney Amerika ülkelerine gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sırasıyla Şili, Peru ve Ekvador'da temaslarda bulundu. Erdoğan, Güney Amerika dönüşü Senegal'de de temaslarda bulunarak, daha sonra Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine'ye bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016'da 20 ülkeye, 22 ziyaret yaptı. Bu ziyaretler kapsamında Erdoğan, toplam 146 bin 704 kilometre yol yaparak, dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaştı.

- ABD'ye üç kez gitti

Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) giden Erdoğan, Amerikalı Müslüman boksör Muhammed Ali'nin cenaze töreni ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere, ABD'ye iki ziyaret daha gerçekleştirdi.

BM Medeniyetler İttifakı 7. Küresel Forumu'na katılmak üzere, Azerbaycan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra sırasıyla Hırvatistan, Uganda, Kenya ve Somali'ye giderek, resmi temaslarda bulundu.

Polonya'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne de katılan Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilk yurt dışı ziyaretini ise Rusya'ya gerçekleştirdi.

G20 Liderler Zirvesi için Çin'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus ve Pakistan'ın ardından yıl içindeki son yurt dışı ziyaretini de Özbekistan'a yaptı.

- 15 yabancı hükümet başkanını kabul etti

Erdoğan, 2016'da yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra 13 devlet başkanını da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Türkiye'ye yılın ilk resmi ziyaretini Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proşenko yaparken, sırasıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Aldulaziz Al Suud, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Khalife, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani de Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde son olarak Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'yi ağırladı.

2016'da toplam 37 devlet başkanıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yabancı hükümet başkanını da kabul etti. Erdoğan, ayrıca 8 uluslararası örgütün de genel sekreteriyle görüşme gerçekleştirdi.

Öte yandan, yıl içerisinde 40 ülkenin Türkiye'ye atanan büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti.

- Erdoğan, 110 organizasyonda hitap etti

Yurt içi ve dışında yıl boyunca 110 ulusal ve uluslararası organizasyona katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu programlarda katılımcılara hitap etti. Erdoğan, bu organizasyonların dışında da birçok ilde katıldığı etkinliklerde de vatandaşlarla bir araya geldi.

Göreve gelmesinin ardından muhtarları Cumhurbaşkanlığı'nda ağırlamaya başlayan Erdoğan, bu geleneği 2016'da da sürdürdü. 2016'ya kadar 17 kez muhtarlarla bir araya gelen Erdoğan, yıl içinde muhtarları 15 kez Külliye'de ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 840 kabul gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kabullerine yaklaşık, 9 bin 884 kişi katıldı.

- Türkiye'de üç büyük zirve yapıldı

Türkiye'de yıl içerisinde birçok uluslararası toplantı yapılırken, nisan ayında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Liderler Zirvesi, dönem başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesinin ilk toplantısı da İstanbul'da yapıldı. Türkiye'de gerçekleştirilen üçüncü büyük önemli zirve ise "Dünya Enerji Kongresi" oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içi temasları kapsamında da aralarında Trabzon, Diyarbakır, Kayseri, Bursa ve Rize'nin de bulunduğu 24 ili, 31 kez ziyaret etti. Böylece, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği Ağustos 2014 yılından beri gerçekleştirdiği il ziyaretleri sayısı 100'e ulaştı.