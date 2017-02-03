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GRAFİKLİ - Fırat Kalkanı'nda Bab kuşatması sürüyor

- Fırat Kalkanı Harekatı'nda, TSK destekli ÖSO güçleri, Bab merkeze girmeden önce çevresini kuşatıyor - TSK ve ÖSO, Bab'da şu ana kadar DEAŞ'tan 24 yerleşim yerini aldı - DEAŞ, ilçeye güneybatıdan yaklaşan rejim güçlerine karşı etkili bir direniş göstermiyor

GRAFİKLİ - Fırat Kalkanı'nda Bab kuşatması sürüyor

ANKARA/HALEP (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'tan 24 yerleşim yerini ele geçiren Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, Bab ilçe merkezindeki direnişi kırmak için çevresini kuşatıyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda TSK ve ÖSO'nun Türkiye sınırından Suriye içlerine ulaştığı derinlik 35,1 kilometreyi buldu.

Azez-Cerablus hattını terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK'dan arındıran Fırat Kalkanı, geçen Aralık ayında Halep'in Bab ilçesine odaklanmıştı.

Harekatta şu ana kadar Bab ilçesi sınırlarındaki toplam 24 yerleşim, DEAŞ'tan kurtarıldı.

Son olarak dün, Gacran, Avasi, Vahce ve Hasan köyleri, Amiya beldesi ve 500 Tepesi, ÖSO'nun kontrolüne girdi.

Harekatta, Bab merkezine doğrudan hızla girilmek yerine, merkezdeki teröristlerin çevreyle ikmal yolları kesilerek dirençlerini kırma stratejisi izleniyor. Böylece, sivilleri kalkan olarak kullanan DEAŞ'la merkezde olabiliğince az çatışmaya girilmesi, sivillerin zarar görmesinin önlenmesi de amaçlanıyor.

Bu amaçla, Bab merkezi kuzey, batı ve doğudan kuşatılıyor.

TSK destekli ÖSO güçleri ise Bab merkezinin 1 kilometre yakınına kadar sokulmuş durumda. Diğer yönlerden merkeze uzaklıkları ise 2 ila 3 kilometre arasında değişiyor.

-Rejimin Bab'a ilerleme çabası

Öte yandan, Esed rejimi güçleri, 20 Ocak'ta Bab ilçesinin güney ve batısından ilerlemeye geçti. Son 2 hafta içinde 19 yerleşim, rejim güçlerinin kontrolüne girdi.

DEAŞ, rejim güçlerinin ilerlemesine etkili bir direniş göstermedi. Rejim, Rusya'nın bazı hava saldırılarından da istifade etti.

Gelişmeler karşısında ÖSO, Bab merkeze 6,2 kilometre uzaklıkta olan rejim güçlerine karşı tedbir alarak, önceki gün Halep-Bab yolunu kesti.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, harekatın 164'üncü gününde, 135 DEAŞ terör örgütü hedefinin ateş altına alındığı, 64 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik hava harekatı düzenlendiği ve 47 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
BabDEAŞFırat Kalkanı Harekatı
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