GRAFİKLİ - Güvenlik güçleri terör örgütlerine nefes aldırmadı

ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ/SERTAÇ BULUR - Türkiye genelinde terör örgütlerine yönelik bu yıl gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 195 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan bin 190'ı ölü ele geçirildi.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığının haftalık bilgilendirmelerinden yaptığı derlemeye göre, terör örgütleri ve suç şebekeleriyle mücadelesini ülke genelinde sürdüren jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 1 Ocak-25 Aralık tarihlerinde 50 bin 682 kırsal operasyon ve 4 bin 289 köy kontrolü gerçekleştirildi.

Terörle mücadelede insansız hava araçları (İHA) ile insanlı keşif uçakları (İKU) etkin bir şekilde kullanıldı. Söz konusu araçlar yıl boyunca toplam 15 bin 547 saat gökyüzünde kalarak karadaki birliklere destek verdi.

Yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda teröristlerden bin 190'ı öldürüldü, 541'i sağ ele geçirildi, 464'ü ise teslim oldu. Etkisiz hale getirilen 2 bin 195 teröristten biri "aranan teröristler" listesinde kırmızı, 3'ü mavi, 9'u yeşil, 5'i turuncu ve 44'ü gri listede yer alırken yapılan incelemelerde bu listelerde bulunmayan 62 teröristin ise terör örgütleri içinde sözde üst düzey yönetici oldukları belirlendi.

Söz konusu teröristlerden 383'ünün İHA ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanıldığı operasyonlarda etkisiz hale getirildiği tespit edildi.



Terör örgütlerine hareket alanı bırakmayan güvenlik güçlerince düzenlenen baskınlarda ise 19 bin 759'u PKK, 4 bin 522'si DEAŞ, 62 bin 402'si FETÖ ve bin 307'si aşırı sol örgütlere üye 87 bin 990 terörist gözaltına alındı. Bunlardan 25 bin 922'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Örgüte katılımda büyük düşüş

Düzenlenen operasyonlar sonucu büyük darbe yiyen terör örgütlerince planlanan 680 terör eylemi, istihbarat birimleri ile güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde engellendi.

Bu yıl bölücü terör örgütü PKK'ya sadece 135 kişi katılırken, örgüt mensuplarından 425'i ise güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK'ya geçen yıl katılan kişi sayısı ise 633 olarak kayıtlara geçmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2018 yılı bütçesiyle ilgili yaptığı konuşmada, örgüte katılımın son 30 yılın en düşük seviyesinde olduğunu söylemişti.

Hava unsurlarınca düzenlenen harekatlarda bin 635 sığınak ve barınak imha edildi.

Yapılan operasyonlarda, 2 bin 461'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 3 bin 950 silah, bin 370 mayın ve el yapımı patlayıcı, 3 bin 494 el bombası, bin 373'ü plastik olmak üzere 116 bin 218 kilogram patlayıcı madde, 833 bin 922 adet mühimmat ele geçirildi.

- Uyuşturucuyla etkin mücadele

Terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, uyuşturucu satışı yapan örgütlerle de etkin mücadele yürütüyor.

Bu kapsamda başta gençler olmak üzere insanları zehirleyen uyuşturucu çetelerine yönelik yılbaşından bu yana 117 bin 909 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, gözaltına alınan 168 bin 986 kişiden 13 bin 921'i tutuklandı.

Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve uyuşturucu yetiştirdiği alanlarda yapılan aramalarda, çeşitli türlerde 184 ton 291 kilogram uyuşturucu madde, 28 milyon 673 bin 903 uyuşturucu hap ve 19 milyon 157 bin 669 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bu yıl düzenlenen 18 bin 529 kaçakçılık operasyonunda ise 24 bin 960 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 489'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yapılan aramalarda, 61 milyon 511 bin 426 paket kaçak sigara ile 4 milyon 550 bin 416 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Siber polislerce de terör örgütü propagandası yapan, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğü ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren paylaşımlarda bulunan 32 bin 981 sosyal medya hesabı tespit edildi. Bu hesapları kullandıkları belirlenen 12 bin 459 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.