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GRAFİKLİ - İstanbul Yeni Havalimanı ilkleriyle tarihe geçecek

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de ilk fazı hizmete alınacak İstanbul Yeni Havalimanı, büyüklüğünden altyapısına, güvenlik sistemlerinden mimarisine kadar pek çok alana ilkleriyle damga vuracak - Dünyanın en büyük havalimanının projesindeki ana terminal binası, 1,3 milyon metrekareyle tek çatı altında dünyanın en büyük terminal binası olacak, burada Boğaziçi görüntüsünün verileceği çok büyük duty-free alanı hizmet verecek - Güvenliğin üst düzeyde ve son teknolojilerle sağlanacağı yeni havalimanında ilk kez yer radarları kullanılacak, plaka ve yüz tanıma sistemleri bulunacak

GRAFİKLİ - İstanbul Yeni Havalimanı ilkleriyle tarihe geçecek
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Anahtar Kelimeler:
İGAİstanbul Yeni HavalimanıLimak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon
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