GRAFİKLİ - İstanbul Yeni Havalimanı ilkleriyle tarihe geçecek - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de ilk fazı hizmete alınacak İstanbul Yeni Havalimanı, büyüklüğünden altyapısına, güvenlik sistemlerinden mimarisine kadar pek çok alana ilkleriyle damga vuracak - Dünyanın en büyük havalimanının projesindeki ana terminal binası, 1,3 milyon metrekareyle tek çatı altında dünyanın en büyük terminal binası olacak, burada Boğaziçi görüntüsünün verileceği çok büyük duty-free alanı hizmet verecek - Güvenliğin üst düzeyde ve son teknolojilerle sağlanacağı yeni havalimanında ilk kez yer radarları kullanılacak, plaka ve yüz tanıma sistemleri bulunacak

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:10