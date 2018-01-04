GRAFİKLİ - İstanbul'da 2017'de yaklaşık 9 ton uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - HALİL DEMİR - İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 47 bin 213 kişiden 4 bin 842'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, geçen yılbaşından bu yana kentte 895 operasyon düzenlenirken, 39 ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler ise 32 bin 329 münferit olaya müdahale etti.

Operasyon ve soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 232'si yabancı uyruklu 47 bin 213 şüpheliden 4 bin 842'si tutuklandı.

Tutuklananlar arasında 46 farklı ülkeden 197 yabancı uyruklu zanlının da bulunduğu öğrenildi.

Yapılan aramalarda ise aralarında eroin, kokain, esrar, bonzai, Afyon sakızı, metamfetaminin, khat ve skunk da bulunduğu toplam 8 ton 982 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca, extacy, amfetamin ve reçeteyle satılan uyuşturucu hapların da içinde bulunduğu 5 milyon 778 bin 593 uyuşturucu hap bulundu.

Operasyonlarda bulunan 276 silah, 5 bin 398 mermi, 1 ton 203 kilo 350 gram kimyasal madde, bin 931 litre asit ve 80 kilo 206 gram bonzai ham maddesine el konulurken, 3 bin 235 kök Hint Keneviri ise imha edildi.

- Dikkati çeken operasyonlar

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, 31 Ocak 2017'de bin 500 özel ekibin katılımıyla 100 adrese düzenlediği operasyonda, "torbacı" olarak tabir edilen ve Gaziosmanpaşa bölgesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 103 sokak satıcısı gözaltına alındı.

Pendik'te 15 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, Diyarbakır'dan 12 ton plastik ham maddesi getiren kamyonun çeşitli bölümlerine zulalanmış 1 ton esrar, Gaziosmanpaşa 21 Mart'ta gerçekleştirilen baskında ise 48 kilo 900 gram esrar, 100 bin extacy hap, 1 kilo 150 gram kokain, 1 kaleşnikof, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 1 susturucu ve 74 mermi ele geçirildi.

Sarıyer'de, 11 Nisan'da 400 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, "torbacı" olarak tabir edilen 26 şüpheli gözaltına alındı.

Atatürk Havalimanı'nda, 22 Haziran'da ve 23 Temmuz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, kargoyla Suudi Arabistan'a gönderilen kamyon kaportaları ve protein tozu kutuları içerisine yerleştirilmiş 566 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Temmuz'da İstanbul merkezli Sakarya Hendek'deki bir tavuk çiftliğine düzenlenen operasyonda, 1 ton 400 kilogram eroin ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirilirken 7 kişi de yakalandı.

İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da 28 Temmuz'da düzenlenen operasyon kapsamında, mobilya yüklü bir tırda yapılan aramalarda, mobilyaların ön kısmına yerleştirilmiş bin 200 kova ketçapın içerisinde 500 kilogram esrar ele geçirildi.

Bulgaristan polisiyle koordineli şekilde 2 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda ise 44 kilogram eroin, 9 kilogram skunk, 1 tabanca ve 73 mermi ele geçirildi, 2'si yabancı 18 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar, Maltepe, Kartal ve Pendik'te 23 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda, 700 kilogram bonzai, 461 kilogram esrar, 208 kilo eroin ve 8 bin exstacy hap ele geçirildi.

İstanbul ve Kocaeli'de 11 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda, Venezuela'dan yük gemisiyle getirilen 68 kilogram kokain ele geçirildi.

İstanbul merkezli 3 ilde 26 Ekim'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 2 milyon 550 bin uyuşturucu hap, 56 kilogram eroin, 120 kilogram skunk, 5 kilogram Afyon sakızı ve 600 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul merkezli 22 Kasım'daki uyuşturucu operasyonunda, Arnavutluk'tan getirildiği belirlenen 410 kilogram skunk, 170 kilogram eroin ve 650 bin exstacy hap ele geçirilirken, 4'ü yabancı uyruklu 19 kişi gözaltına alındı.

Başakşehir'de 6 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda ise 302 kilogram skunk ele geçirildi.