GRAFİKLİ - Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattında kazı işlemleri tamam

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehi̇r Beledi̇yesi'nin önemli ulaşım projelerinden Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında kazı çalışmaları tamamlandı.

Toplam uzunluğu 24,5 kilometre olan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı, 19 istasyondan oluşacak. Hat, saatte ve tek yönde 70 bin yolcu ve günlük bir milyon yolcu kapasiteli olacak.

Mecidiyeköy-Mahmutbey yönü tünel kazıları biterken, Kabataş-Mahmutbey arası tünellerin yüzde 82,5'i tamamlandı. Kazılar 5 TBM ile yapılırken, Kağıthane ve Alibeyköy vadileri iki viyadükle geçilecek, metro yüzeye çıkacak, viyadükte istasyon olacak.

Bu hat sözleşme imza aşamasındaki 18,5 kilometre, 11 istasyonlu Mahmutbey-Halkalı-Bahçeşehir-Esenyurt metrosu ile 43 kilometre uzunluğa ulaşacak. Hat, Beyoğlu-Beşiktaş-Şişli-Kağıthane-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Esenler-Bağcılar'ı birbirine bağlayacak.

Hat, Kabataş istasyonunda; Kabataş-Taksim füniküleri ve Eminönü-Kabataş tramvayı, Mecidiyeköy İstasyonu'nda; Yenikapı-Hacıosman Metrosu, Karadeniz Mahallesi'nde; Topkapı-Sultançiftliği hattı, Mahmutbey İstasyonu'nda; Bağcılar (Kirazlı)-Başakşehir hattı ile entegre olacak.

Metro hattı 300 metro vagonu ile hizmet verecek, tam otomatik sürücüsüz sistem esas alınacak. İlk defa bu araçlarda LCD aktif güzergah haritalarda; geçilen-varılan-gelecek istasyonlar ve güzergahtaki diğer ulaşım sistemlerine aktarma noktaları görülebilecek. Tümüyle engelli dostu araçlar kullanılacak, araçlarda cep telefonu şarj ünitesi olacak.

Bu hattın inşasında 4 bin 100 kişi çalışıyor.

- Ulaşım süreleri kısalacak

Entegrasyonun ardından ulaşım süreleri ise şöyle:

"Beşiktaş-Mecidiyeköy 5,5 dakika, Mecidiyeköy-Alibeyköy 7,5 dakika, Çağlayan-Gaziosmanpaşa 13 dakika, Beşiktaş-Sarıyer-Hacıosman 25,5 dakika, Mahmutbey-Mecidiyeköy 26 dakika, Beşiktaş-Mahmutbey 31,5 dakika, Mahmutbey-Yenikapı 39,5 dakika, Mahmutbey-Sarıyer Hacıosman 45 dakika, Mahmutbey-Üsküdar 48,5 dakika, Mahmutbey-Kadıköy 52 dakika, Mahmutbey-Sabiha Gökçen Havalimanı 95,5 dakika olacak.

Bahçeşehir metrosunun ilavesiyle; Mahmutbey-Bahçeşehir 21,5 dakika, Beşiktaş-Bahçeşehir 52 dakika, Yenikapı-Bahçeşehir 43,5 dakika, Halkalı Toplu Konut-Bahçeşehir 27 dakika, Taksim-Bahçeşehir 51 dakika, Kadıköy-Bahçeşehir 60 dakika."

Bu hattın istasyonları Kabataş, Beşiktaş, Yıldız, Fulya, Mecidiyeköy, Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe, Alibeyköy, Çırçır Mahallesi, Veysel Karani-Akşemsettin, Yeşilpınar, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karadeniz Mahallesi, Tekstilkent-Giyimkent, Yüzyıl-Oruç Reis, Göztepe Mahallesi, Mahmutbey olacak.

İstanbul'da şu anda 149,95 kilometre mevcut metro hattı hizmet verirken, 257,3 kilometre hattın yapımı sürüyor, 54,9 kilometre hattın ihale süreci devam ediyor.