GRAFİKLİ - Memur ve kamu işçisinin gözü sözleşmede

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile kamu işçisini kapsayan 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesinin müzakereleri devam ederken, kamu işçisine yüzde 6+4'lük zam teklif eden hükümet, memur ve memur emeklilerine ise zam teklifini 16 Ağustos'ta sunacak.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyon memur emeklisi ile 200 bin kamu işçisi, mali ve sosyal haklarının belirleneceği sözleşmeye odaklandı.

Kamu görevlileri sendikaları, 2010'daki Anayasa referandumu ile elde edilen toplu sözleşme hakkının gereği olarak, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşme için 1 Ağustos'ta hükümetle masaya oturdu.

Pazarlık masasında Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulundu.

İlk toplantının ardından hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesiyle devam eden süreç, yarın ve öbür gün genele yönelik tekliflerin görüşülmesiyle sürecek. 9 Ağustos'ta ikinci, 15 Ağustos'ta üçüncü, 16 Ağustos'ta ise dördüncü toplantı yapılacak. Hükümet zam teklifini 16 Ağustos'taki toplantıda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti'ne sunacak.

Pazarlık süreci, 20 Ağustos'ta sona erecek. Taraflar, bu tarihe kadar anlaşamazsa Hakem Kuruluna başvurulacak. Kurul, 5 gün içerisinde kararını verecek.



- Hükümetin yeni bir teklifte bulunması bekleniyor



Yaklaşık 200 bin kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü kapsamında hükümet ile Türk-İş arasındaki ilk görüşme 19 Haziran'da yapıldı.

Pazarlık masasında işçileri temsil eden Türk-İş, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etti.

Buna karşın hükümet, 9 Temmuz'daki ikinci görüşmede, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etti.

Türk-İş'in teklifi kabul etmemesi üzerine, hükümet zam teklifini yüzde 6+4'e yükseltti.

Anlaşmanın sağlanamaması üzerine, yasal prosedür gereği İstanbul'daki Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde grev ilanı aşıldı. 19 Ağustos'a kadar sözleşmenin bağıtlanmaması halinde çeşitli iş yerlerindeki yaklaşık 30 bin işçi greve çıkacak.

Taraflar arasında diyalog informel biçimde sürerken, hükümetin Kurban Bayramı'ndan önce yeni bir teklifte bulunması bekleniyor.

Bu aşamadan sonra süreçle eğer iş yeri grev yasağı kapsamında değilse grev uygulanacak. Şayet ilgili iş yerindeki işçilerin dörtte biri grev oylaması isterse ve oylama yapılırsa oy kullananların çoğunluğunun kararı doğrultusunda grev kararı uygulanacak ya da uygulanmayacak.

Grev uygulanmazsa Yüksek Hakem Kurulu devreye girecek. En geç 60 gün içerisinde sözleşmeyi bağıtlayacak.

Cumhurbaşkanı kararı ile grev ertelenirse Yüksek Hakem Kuruluna başvurulacak. Yüksek Hakem Kurulu, en geç 60 gün içerisinde sözleşmeyle ilgili kararını verecek.