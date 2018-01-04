Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ekonomi Eto arzu yıldız
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu

GRAFİKLİ - MİT'e 2017'de ihbar yağdı

- MİT'in internet sitesi üzerinden 2017'de FETÖ/PDY'ye ilişkin 25 bin, PKK'yla ilgili 11 bin ihbar mesajı gönderildi - Teşkilatın web sitesi, aynı dönemde bir milyon 56 bin 588 kez ziyaret edildi, site üzerinden 27 bin iş başvurusunda bulunuldu - Kuruma, "Kamuya alımda güvenlik tahkikatları sonucum nasıl çıktı?", "MiT'in çalışma koşulları nasıl?", "Beni MİT'e alır mısınız?", "Hakkımda bir soruşturma yürütüyor musunuz?" gibi soruların da yer aldığı 6 bin 338 "bilgi edinme başvurusu" yapıldı

GRAFİKLİ - MİT'e 2017'de ihbar yağdı

ANKARA (AA) - CANKUT TAŞDAN - Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT), kurumun internet sitesi üzerinden 2017'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin 25 bin, PKK'yla ilgili 11 bin ihbarda bulunuldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, teşkilatın "www.mit.gov.tr" internet adresi, geçen yıl bir milyon 56 bin 588 kez ziyaret edildi.

Siteyi ziyaret edenler, MİT'e ihbar, kariyer ve bilgi edinme amaçlı başvuruda bulundu.

MİT'e yapılan elektronik başvurulardan 25 bini FETÖ/PDY, 11 bini PKK'yla ilgili ihbarlardan oluştu, çeşitli güvenlik konularında da yaklaşık 30 bin "yardımcı olma" amaçlı mesaj gönderildi.

Başvurular, ciddiyetle incelemeye alındı, terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik ihbar ve bilgilerden gerekli görülenlerle ilgili özel çalışma gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda, ihbarlardan 7 bin 812'si işleme tabi tutularak adli makamlarla paylaşıldı ve operasyonlara dönüştürüldü. Bu sayede, FETÖ/PDY içindeki kripto bazı isimler tespit edilerek haklarında adli süreç başlatıldı.

- MİT'e iş başvuruları her geçen yıl artıyor

Öte yandan, milli güvenliği ilgilendiren pek çok çalışmaya imza atan MİT'te çalışmak isteyenlerin sayısı her geçen yıl artıyor.

Kurumun web sayfasını geçen yıl ziyaret edenlerden 27 bini, "kariyer" bölümünden iş başvurusunda bulundu.

MİT'e, ayrıca "Kamuya alımda güvenlik tahkikatları sonucum nasıl çıktı?", "MİT'in çalışma koşulları nasıl?", "Beni MİT'e alır mısınız?", "Hakkımda bir soruşturma yürütüyor musunuz?" gibi soruların da yer aldığı 6 bin 338 "bilgi edinme başvurusu" yapıldı.

"Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" kapsamında yapılan başvurulardan 2 bin 297'sine cevap verildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IhbarInternet SitesiIş BaşvurularıMİT
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5