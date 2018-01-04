GRAFİKLİ - MİT'e 2017'de ihbar yağdı

ANKARA (AA) - CANKUT TAŞDAN - Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT), kurumun internet sitesi üzerinden 2017'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin 25 bin, PKK'yla ilgili 11 bin ihbarda bulunuldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, teşkilatın "www.mit.gov.tr" internet adresi, geçen yıl bir milyon 56 bin 588 kez ziyaret edildi.

Siteyi ziyaret edenler, MİT'e ihbar, kariyer ve bilgi edinme amaçlı başvuruda bulundu.

MİT'e yapılan elektronik başvurulardan 25 bini FETÖ/PDY, 11 bini PKK'yla ilgili ihbarlardan oluştu, çeşitli güvenlik konularında da yaklaşık 30 bin "yardımcı olma" amaçlı mesaj gönderildi.

Başvurular, ciddiyetle incelemeye alındı, terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik ihbar ve bilgilerden gerekli görülenlerle ilgili özel çalışma gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda, ihbarlardan 7 bin 812'si işleme tabi tutularak adli makamlarla paylaşıldı ve operasyonlara dönüştürüldü. Bu sayede, FETÖ/PDY içindeki kripto bazı isimler tespit edilerek haklarında adli süreç başlatıldı.

- MİT'e iş başvuruları her geçen yıl artıyor

Öte yandan, milli güvenliği ilgilendiren pek çok çalışmaya imza atan MİT'te çalışmak isteyenlerin sayısı her geçen yıl artıyor.

Kurumun web sayfasını geçen yıl ziyaret edenlerden 27 bini, "kariyer" bölümünden iş başvurusunda bulundu.

MİT'e, ayrıca "Kamuya alımda güvenlik tahkikatları sonucum nasıl çıktı?", "MİT'in çalışma koşulları nasıl?", "Beni MİT'e alır mısınız?", "Hakkımda bir soruşturma yürütüyor musunuz?" gibi soruların da yer aldığı 6 bin 338 "bilgi edinme başvurusu" yapıldı.

"Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" kapsamında yapılan başvurulardan 2 bin 297'sine cevap verildi.