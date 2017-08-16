GRAFİKLİ - Narkotik polisi uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmadı

ANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR - Narkotik ekiplerinin yılbaşından itibaren uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği 60 bin 524 operasyonda, 78 bin 541 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, uyuşturucu satışının engellenmesi ve zehrin sokaklardan temizlenmesi için gece gündüz görev yapan narkotik polislerinin yılbaşından itibaren gerçekleştirdiği operasyonlar ile yakalanan şüpheli ve uyuşturucu madde miktarları geçen yılın aynı dönemine oranla ortalama yüzde 50 arttı.

Geçen yıl 1 Ocak-31 Temmuz arasında düzenlenen 45 bin 917 operasyonda 64 bin 828 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonların 4 bin 153'ü narkotimler tarafından sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilirken, 8 bin 133 şüpheli yakalandı. Geçen yıl söz konusu dönemde yapılan çalışmalar doğrultusunda, 27 ton 794 kilogram esrar, 3 ton 780 kilogram eroin, 552 kilogram kokain, 129 kilo sentetik kannabinoid, 87 kilogram metamfetamin, 1 milyon 339 bin Hint keneviri bitkisi ile 6 milyon 868 bin captagon hap ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucudan 904 kilogram esrar, 20 kilogram eroin, 24 bin captagon, 152 bin ecstasy, 4 kilogram kokain, 35 kilogram sentetik kannabinoid, 8 kilogram metamfetamin ile 5 bin kök Hint keneviri bitkisi ise sokak satıcılarından elde edildi.

Narkotik ekiplerinin yılbaşından itibaren uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği 60 bin 524 operasyonda ise 78 bin 541 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların 6 bin 866'sı sokak satılarına yönelik olarak gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda torbacı tabir edilen 13 bin 869 şüpheli gözaltına alınarak, adalet karşısına çıkartıldı.

Ekiplerin söz konusu dönemde yaptığı çalışmalar sonucunda 1 milyar 221 bin lira değerinde 40 ton 976 kilogram esrar, 6 ton 43 kilogram eroin, 669 kilogram kokain, 205 kilogram sentetik kannabinoid, 228 kilogram metamfetamin, 2 milyon 41 bin Hint keneviri bitkisi ile 16 milyon 634 bin captagon ele geçirildi.

- Uyuşturucuyu sokaktan "gram gram" temizlediler

Göreve başladığı 2014'ün Aralık ayından itibaren sokak satıcılarının korkulu rüyası haline gelen Narkotimler ocak- temmmuz ayları arasındaki döneminde yaptıkları başarılı çalışmalar ile uyuşturucuyu sokaklardan "gram gram" topladığı belirtildi.

Ekiplerce 7 ayda sokaklarda yapılan operasyonlarda 2 ton 32 kilogram esrar, 139 kilogram eroin, 37 bin captagon, 248 bin ecstasy, 15 kilogram kokain, 81 kilogram sentetik kannabinoid, 34 kilogram metamfetamin ile 63 bin Hint keneviri bitkisi bulundu.