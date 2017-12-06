(GRAFİKLİ) Taşeron işçilere 52 günlük ikramiye müjdesi - Kamuda çalışan yaklaşık 850 bin taşeron işçisine kadro imkanı veren düzenlemenin ayrıntıları netleşiyor - Yaş ve eğitim durumu gibi şartların aranmadığı düzenlemeye göre, taşeron işçiler önce çalıştıkları kurumlara kadroya geçmek istediklerine dair başvuracak - Sonraki süreçte başvuranlar yapacakları işle ilgili sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olanlar, güvenlik soruşturmasının ardından mevcut iş yerlerinde kadrolu çalışmaya başlayacak - Kadroya kavuşacak işçilerin tayin hakkı bulunmazken, 52 günlük ilave tediye (ikramiye) sayesinde yaklaşık iki aylık ücret kadar fazladan kazançları olacak - Emekli olup da kamuda taşeron işçi olarak çalışmaya devam edenler emekli statüsünde oldukları için kadro imkanından faydalanamayacak

06 Aralık 2017 Çarşamba 15:48