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(GRAFİKLİ) Taşeron işçilere 52 günlük ikramiye müjdesi

- Kamuda çalışan yaklaşık 850 bin taşeron işçisine kadro imkanı veren düzenlemenin ayrıntıları netleşiyor - Yaş ve eğitim durumu gibi şartların aranmadığı düzenlemeye göre, taşeron işçiler önce çalıştıkları kurumlara kadroya geçmek istediklerine dair başvuracak - Sonraki süreçte başvuranlar yapacakları işle ilgili sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olanlar, güvenlik soruşturmasının ardından mevcut iş yerlerinde kadrolu çalışmaya başlayacak - Kadroya kavuşacak işçilerin tayin hakkı bulunmazken, 52 günlük ilave tediye (ikramiye) sayesinde yaklaşık iki aylık ücret kadar fazladan kazançları olacak - Emekli olup da kamuda taşeron işçi olarak çalışmaya devam edenler emekli statüsünde oldukları için kadro imkanından faydalanamayacak

(GRAFİKLİ) Taşeron işçilere 52 günlük ikramiye müjdesi




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4/B Statüsü4/C'lilerMevsimlik İşçilerTaşeron İşçilerle İlgili Düzenleme
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