GRAFİKLİ - Sınır kapılarında tır kuyruğunu engelleme çalışmaları

EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarında özellikle hafta sonraları rutin haline gelen tır kuyruklarının önlenmesi için Ticaret Bakanlığı yoğun mesai harcıyor.

Özellikle hafta başında ihracat mallarını sipariş adreslerine yetiştirmek amacıyla yola çıkan tırlar, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarında cumartesi, pazar ve bazen de pazartesiye sarkan kuyruklara neden oluyor.

Türkiye'nin ihracatının artmasına bağlı olarak kuyruklar son günlerde daha sık ve daha uzun yaşanmaya başladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın sorunun çözümü için önce yerinde incelemelerde bulunması, ardından Bulgaristan'da girişimlerde bulunması sonrası ortaya konan eylem planı çözüm arayışı hızlandı.

Pekcan'ın hafta başında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ve Maliye Bakanı Vladislac Goranov ile görüşmesinin ardından oluşturulan çalışma grupları da incelemelerine başladı.

Her iki ülke gümrük yetkilileri, Kapıkule ve Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu, eylem planı dahilinde yapılması gerekenler görüşüldü.

Eylem planı dahilindeki tedbirlerin uygulanmasıyla tır kuyruklarının önce azalması, sonra da ortadan kaldırılması bekleniyor.

- Eylem planında neler var?

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğun azaltılarak trafiğin bir kısmının Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yönlendirilmesinin düşünüldüğü eylem planında, Hamzabeyli ve karşısındaki Lesova Sınır Kapısı'nı veteriner kontrolüne tabi ürünlerin giriş ve çıkışına yetkili yerler arasına dahil etme girişimi de yer alıyor.

Eylem planı kapsamında ayrıca Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parkının kapasitesi artırılacak, akaryakıt istasyonundaki mevcut 20 olan pompa sayısı 36'ya çıkarılacak.

Tek durak sistemine uygun olarak Kapıkule'deki peronlar inşa edilecek. Bulgaristan da Kapitan Andreevo'daki 8 olan peron sayısını 10'a çıkaracak.

- Sınır kapılarındaki tır trafiği artışta

Son yıllarda Türkiye'nin artan ihracatı da tır trafiğini yoğunlaştırdı. Kapıkule Gümrük Müdürlüğü verilerine göre, 2013-2018 döneminde yıl bazında günlük tır çıkışı yüzde 49, tır girişi yüzde 32 arttı.

Ekim ayında yaşanan tüm zamanların en yüksek ihracat rakamları en çok Kapıkule Sınır Kapısı'nda hissedildi. Kapıdan ekim ayında ortalama günlük tır çıkışı 927 oldu.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 2013 yılında çıkan tır sayısı günlük ortalama 600'e yakınken, bu sayı 2018 yılında 800'ü aştı. 2013 yılında 431 bin 623 olan tır trafiği, 2018 yılının 10 ayında 504 bin 972'ye ulaştı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda son 6 yılda günlük ortalama tır giriş çıkış verileri şöyle:

Yıllar

Tır giriş (günlük / ortalama)

Tır çıkış (günlük /ortalama)Toplam 20136065771183 20146315861217 20156476451292 20167107411451 20177517931544 2018 (10 aylık)7978641661